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Коронавірус Карантин

Болгарія змінила правила в'їзду для українців

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Болгарія не впустить туристів без тесту на COVID-19 - фото 1
Болгарія не впустить туристів без тесту на COVID-19

У Болгарії оновили правила в'їзду для туристів з України та ряду ще кількох країн. Тепер без ПЛР-тестування мандрівники не зможуть влаштувати собі відпочинок.

Болгарія ввела жорсткіші правила в'їзду для туристів, якими зобов'язує зробити тестування на коронавірус. Відзначимо, що з 21 липня українці могли без тесту та обсервації потрапити на болгарські курорти, однак зараз ситуація змінилась.

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"З 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати в Болгарію з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред’явити негативний ПЛР-тест діє з 30 липня", – йдеться на сайті МЗС Болгарії.

Додамо, що такі вимоги тепер актуальні також для мандрівок з навчальною метою, торговельної, інвестиційної та економічної діяльності, а також для сезонних сільськогосподарських працівників та представників сфери туризму.

Болгарія не впустить туристів без тесту на COVID-19 - фото 417861
Болгарія не впустить туристів без тесту на COVID-19

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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