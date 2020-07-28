Науковці розповіли, чи викликають медичні маски хибне відчуття безпеки

Нове дослідження показало, що носіння медичних масок не стає причиною появи у людей помилкового відчуття безпеки. А саме через це відчуття багато людей починають поводитися не надто обачно, що збільшує ризик зараження.

Якщо спиратися на наявні у вчених докази, то носіння медичних масок для захисту від COVID-19 не приводить до вироблення помилкового відчуття безпеки і не збільшує ризик передачі інфекцій завдяки небезпечній поведінці на кшталт недостатнього миття рук. Принаймні до такого висновку прийшли дослідники з Кембриджа і Королівського коледжу Лондона.

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Вони стверджують, що концепція "компенсації ризиків" сама по собі загрожує громадській охороні здоров'я, оскільки обмежує владу від введення ефективних заходів на кшталт обов'язкового носіння масок, особливо у замкнутих приміщеннях, що тепер є рекомендованим або обов'язковим у понад 160 країнах. Це робиться саме для зменшення ймовірності передачі вірусу SARS-CoV-2, який і провокує COVID-19.

Носіння масок не робить людей менш обережними

Якщо ці маски носити правильно, то можна зменшити ймовірність передачі вірусу, а разом із соціальним дистанціюванням і гігієною ризик зараження знижується ще сильніше. У науки поки немає точних цифр, наскільки саме медичні маски зменшують небезпеку зараження. Але дуже важливо спонукати людей продовжувати користуватися ними, оскільки ефект масок доведений.

Нагадаємо, що на ранньому етапі пандемії Всесвітня організації охорони здоров'я повідомляла, що носіння масок для обличчя створює помилкове відчуття безпеки, через що люди починають нехтувати іншими засобами профілактики на кшталт ретельного миття рук. Саме ця поведінка і називається "компенсацією ризику".

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