Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Учені розповіли, скільки триває імунітет до коронавірусу

  • 118
Скільки часу можуть зберігатися антитіла до COVID-19 - фото 1
Скільки часу можуть зберігатися антитіла до COVID-19

Якщо ви думали, що можна один раз перехворіти на COVID-19, аби більше про нього не думати, то науковці закликають не надто розслаблятися. Виявляється, підхопити коронавірус ще раз можна. І це довела низка досліджень.

Експерти з Лондонського королівського коледжу провели обстеження людей, що перехворіли на коронавірус. Вони показали, скільки ж часу тримається імунітет до COVID-19. Спойлер: не надто довго.

Це цікаво: Коронавірусний бейбі-бум скасовується: експерти пояснили, чому так

Тестування людей, які вважають себе здоровими після COVID-19, показали, що у більшості пацієнтів рівень антитіл відразу був на рівні 60%. А вже через квартал у тих же людей їхня кількість становила 17%. При цьому деякі з колишніх пацієнтів повністю втрачали антитіла, що робило їх вразливими для повторного зараження.

У зв'язку з цим вчені закликають до дотримання заходів безпеки. Масове тестування на антитіла поки однозначно не закриває питання з подальшою вразливістю і можливістю повторних заражень.

Учені закликають не нехтувати заходами безпеки - фото 417939
Учені закликають не нехтувати заходами безпеки

Варто, втім враховувати дані і ще одного дослідження шведських учених, згідно з яким, багато людей, які перехворіли на коронавірус, узагалі не мають специфічних антитіл. Однак у них є імунітет завдяки Т-клітинам. Такий імунітет складніше виявити на масовому рівні, проте він цілком може бути у тих, хто зіткнувся з COVID-19 і переніс його у будь-якій формі, навіть безсимптомно.

У разі повторного зараження, Т-клітини "згадують" з ким справу мають, і захворювання пройде у легкій формі як звичайне ГРЗ.

Читайте також: Науковці зі Швейцарії створили антикоронавірусні джинси

Джерело: Medrxiv
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
  • 25 липня, 15:45
  • 267
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 870
Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
  • 26 липня, 14:20
  • 131
Загрузка...
Новини