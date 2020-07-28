Учені розповіли, скільки триває імунітет до коронавірусу

Якщо ви думали, що можна один раз перехворіти на COVID-19, аби більше про нього не думати, то науковці закликають не надто розслаблятися. Виявляється, підхопити коронавірус ще раз можна. І це довела низка досліджень.

Експерти з Лондонського королівського коледжу провели обстеження людей, що перехворіли на коронавірус. Вони показали, скільки ж часу тримається імунітет до COVID-19. Спойлер: не надто довго.

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Тестування людей, які вважають себе здоровими після COVID-19, показали, що у більшості пацієнтів рівень антитіл відразу був на рівні 60%. А вже через квартал у тих же людей їхня кількість становила 17%. При цьому деякі з колишніх пацієнтів повністю втрачали антитіла, що робило їх вразливими для повторного зараження.

У зв'язку з цим вчені закликають до дотримання заходів безпеки. Масове тестування на антитіла поки однозначно не закриває питання з подальшою вразливістю і можливістю повторних заражень.

Учені закликають не нехтувати заходами безпеки

Варто, втім враховувати дані і ще одного дослідження шведських учених, згідно з яким, багато людей, які перехворіли на коронавірус, узагалі не мають специфічних антитіл. Однак у них є імунітет завдяки Т-клітинам. Такий імунітет складніше виявити на масовому рівні, проте він цілком може бути у тих, хто зіткнувся з COVID-19 і переніс його у будь-якій формі, навіть безсимптомно.

У разі повторного зараження, Т-клітини "згадують" з ким справу мають, і захворювання пройде у легкій формі як звичайне ГРЗ.

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