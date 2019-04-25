Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців

Закон про державну мову можуть прийняти вже 25 квітня у Верховній Раді. Про що у ньому йдеться та навіщо він українцям – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Законопроект про мову вже чимало років відкладається та переноситься для узгодження, але вже сьогодні, 25 квітня, Рада може його нарешті прийняти, щоб остаточно назвати українську мову державною.

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Відзначимо, що у першому читанні закон 5670-д було прийнято ще 4 жовтня 2018 року, але лише зараз він нарешті отримав шанс на реалізацію.

Хто вигадав закон 5670-д?

Новий проект складається з раніше запропонованих ініціатив, які доопрацювали члени комітету з питань культури та духовності. За словами громадських організацій, сам текст розроблявся експертами, ученими, культурними діячами, громадськістю та вченими радами Львівського та Київського національних університетів, а також Києво-Могилянської академії.

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Хто розмовлятиме українською?

Всі ті, хто є громадянами України, а також хоче ними стати. Варто наголосити, що всі посадовці мають вільно говорити українською: від президента та прем'єр-міністра до адвокатів, викладачів, суддів та медичних працівників.

Що забезпечує і передбачає закон 5670-д?

знання і застосування державної мови посадовцями та надавачами послуг;

іспит з української мови для набуття громадянства;

україномовну освіту;

не менше 90% української мови на загальнонаціональних телеканалах;

українські версії сайтів органів влади, інтернет-магазинів та ЗМІ;

не менше 50% назв книжок українською мовою в книгарнях і видавництвах;

не менше 50% назв газет і журналів українською мовою в точках розповсюдження;

курси української мови для дорослих;

україномовну рекламу, покажчики, вивіски тощо

україномовні інтерфейси програм і мобільних застосунків;

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На що не впливає закон 5670-д?

Не обмежує прав національних меншин та корінних народів

Не втручається у сферу релігійних обрядів та приватного спілкування

Дозволяє отримувати сервіс іншою мовою, якщо сторони погоджуються

Як контролюватимуть дотримання закону про мову?

Проект пропонує вводити штрафи для депутатів, чиновників та всіх посадовців, які не використовують державну мову на роботі.

Якщо ж хтось намагатиметься ввести багатомовність, двомовність чи зробити офіційною іншу мову в певній області чи в країні, то такі дії прирівнюють до повалення конституційного ладу, що завершиться, відповідно до статті 109 Кримінального кодексу, позбавленням волі до 10 років.

Публічна образа української мови також тягне кримінальну відповідальність – до 3 років ув'язнення, як і за публічне знущання з гімну, гербу чи прапору України.

З'явиться Уповноважений із захисту української мови, який буде відстоювати права українців.

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Найпопулярніші міфи про мовний закон

Інспектори стежитимуть за українцями всюди і штрафуватимуть. Ідея мовних інспекторів стала своєрідним мемом, однак насправді вони зовсім не це повинні були робити. До обов'язків інспекторів входив захист україномовних у різних сферах, особливо, у сфері обслуговування. Однак вже у другому читанні від мовних інспекторів відмовились.

Бізнеси почнуть закривати, бо всюди повинна бути українська мова. Варто наголосити, що законодавство не впливає на ведення документації або ж бізнесу певної мови. Йдеться тільки про сферу обслуговування українців, які мають право на комунікацію українською мовою. Але, якщо дві сторони погоджуються, то обслуговування може вестись будь-якою мовою.

Ніхто не встигне пристосуватись: ні ЗМІ, ні бізнес, ні громадяни. Закон не змушує наступного ж дня всіх ідеально розмовляти українською, адже передбачає нормальний тривалий перехідний період, щоб навчити всіх спілкувати державною мовою, збільшувати кількість ефірного часу, підготувати персонал і так далі.

Російськомовних будуть утискати. Законопроект ніяк не обмежує права та свободи російськомовних громадян, які зможуть й надалі отримувати інформацію та обслуговування російською. Однак з'являться безкоштовні курси української для всіх охочих, без примусу.

Відомі українці також підтримали закон про мову, який зосереджений не на утисканні чи образах, а на захисті прав україномовних громадян!

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