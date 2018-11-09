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Наскільки ти грамотний? Тест до Дня української писемності та мови

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Тест до Дня української писемності та мови - фото 1
Тест до Дня української писемності та мови

9 листопада ми відзначаємо День української писемності та мови. У це свято пропонуємо тобі перевірити свої знання з української мови. Дізнайся, наскільки грамотним ти є!

Державне свято День української писемності та мови було засноване в 1997 році. Воно припадає на 9 листопада, оскільки в цей день вшановують пам'ять Нестора Літописця.

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З нагоди свята Радіо МАКСИМУМ приготувало цікавий і непростий тест, який покаже, чи добре ти знаєш рідну мову. Згадуй усі правила та добре думай над відповідями (тільки не ґуґли)! Ні пуху ;)

Ділися результатами тесту в коментарях!

Проходь тест: Як би ти склав ЗНО 2018 з української мови?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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