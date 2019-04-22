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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Які плани Зеленського на українську мову: перші деталі

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Кадр з серіалу Слуга Народу - фото 1
Кадр з серіалу Слуга Народу

Штаб Зеленського розповів про те, як планує розвивати українську мову, а також змінювати підхід для її популяризації. Детальніше про плани новоспеченого президента читайте далі.

Після разючої перемоги у другому турі виборів президента України до Володимира Зеленського побільшало уваги. Особлива зацікавленість стосується його програми та планів. Спікер виборчого штабу шоумена Дмитро Разумков розповів, що ж новий президент робитиме з мовним питанням.

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"Виходячи з позиції Зеленського, яка була озвучена раніше, єдиною державною мовою в Україні є українська мова", – сказав він.

Він наголосив, що команда Зеленського зможе підтримати закони про мову, які зараз розглядають у Раді, лише після погодження парламентом всіх правок.

"Розвиток і підтримка державної мови це одна із ключових прерогатив президента. Але методи мають бути стимулюючими, а не йти за методом батога. Метод пряника дає більше ефективності, у цьому питанні зокрема", – відзначив Разумков.

Команда Зеленського про мовний закон - фото 323139
Команда Зеленського про мовний закон / Громадське

Читайте також: Володимир Зеленський – новий президент України: біографія і цікаві факти

Джерело: УП
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