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За скільки хвилин Везувій знищив древні Помпеї: шокуюче дослідження
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Італійські та британські дослідники стверджують, що у 79 році нашої ери вулкану Везувій вистачило 15 хвилин, щоб засипати Помпеї хмарою попелу та газів, а також знищити всіх жителів стародавнього міста. Понад 2000 містян загинули, задихнувшись, а потім були поховані під вулканічними уламками.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного командою Університету імені Альдо Моро в Барі (Італія), Національного інституту геофізики та вулканології (INGV) і Британської геологічної служби (Единбург), пише The Guardian.
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Дослідники встановили склад і тривалість так званого пірокластичного потоку. Цей щільний, швидко рухомий потік застиглих шматків лави, вулканічного попелу і гарячих газів засипав на давньоримське місто всього через кілька хвилин після виверження вулкана.
Смертоносна хмара температурою понад 100 градусів складалася в основному з вуглекислого газу, часток розжареного попелу та вулканічного скла. Про це розповів Роберто Ісайя, старший науковий співробітник обсерваторії Везувію INGV. За його словами, завданням учених стала розробка моделі потоку, яка дозволила оцінити його вплив на Помпеї, розташовані за 10 кілометрів від вулкана.
Дослідження підтвердило, що мешканцям не вдалося врятуватися, і що більшість з них померли, задихнувшись у своїх будинках або на вулицях міста. Моделювання показало, що гази, попіл і вулканічні частки поглинули Помпеї протягом 10-20 хвилин. Цей час, ймовірно, здався населенню міста нескінченним. У Помпеях часто відбувалися землетруси, але не виверження, тому люди були захоплені зненацька.
Дослідники описали пірокластичний потік як "найбільш руйнівний" фактор вивержень. Порівнянний з лавиною, він виникає у результаті обвалення вулканічної колони: стовпа газів, попелу, уламків порід, який підіймається над кратером на кілька десятків кілометрів. Утворена гаряча, концентрована хмара мчить по схилах вулкана зі швидкістю сотні кілометрів на годину.
Сьогодні руїни Помпеїв – другий за відвідуваністю археологічний об'єкт Італії після Колізею у Римі.
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