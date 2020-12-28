У Помпеях розкопали древній фастфуд: що вдалося виявити науковцям

Археологи у Помпеях виявили термополій. Так називається вуличний магазин, де подавали гарячу їжу та напої. Такий собі фастфуд з минулого. Залишки стародавнього бістро знайшли на території Археологічного парку.

Лицьова сторона термополії прикрашена фресками, які можна розглянути й сьогодні. На них зображені тварини, м'ясо яких могли приготувати кухарі цього місця.

Це цікаво: У мавп виявили психологічну особливість, як у людини

Археологи також виявили бронзову чашу для пиття, керамічні глечики для приготування тушкованих страв і супів, винні фляги та теракотові банки з залишками їжі, яким майже дві тисячі років, а в них – сліди свинини, риби, равликів і яловичини.

На прилавку термополії археологи виявили десерт, склад якого аналогічний сучасним енергетичним батончикам. На стінах закладу вчені розгледіли веселі картинки з фразами давньогрецькою мовою.

Нагадаємо, що раніше учені відтворили образ стародавніх хижаків – горгонспідів, що мешкали на Землі близько 250 мільйонів років тому. Дослідники показали, що у тварин були величезні ікла, вони нагадували величезні ножі для оброблення м'яса. Як повідомляється, такі зуби зустрічалися у динозаврів, а саме у Тиранозавра Рекса. Шаблезубі тварини зараз вивчаються експертами з Великобританії, Канади і США.

Читайте також: 3D-сходи Шредера стали найкращою оптичною ілюзією 2020 року