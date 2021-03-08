Вченим вдалося прочитати загадковий лист з XVII століття

Міжнародна команда вчених розкрила секрет нерозпечатаного листа XVII століття, не зламавши друк і не пошкодивши послання. У цьому їм допомогло стоматологічне обладнання.

Вчені скористалися високочутливим рентгенівським сканером, який був розроблений для стоматологічних досліджень фахівцями Лондонського університету королеви Марії. Щоб прочитати вміст послання, вчені розробили алгоритм, який дозволив "віртуально розгорнути" лист, що лишався запечатаним протягом 300 років.

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У XVII столітті відправники запечатували листи в характерній манері свого часу. Лист з посланням складався кілька разів таким чином, щоб стати власним ж конвертом. Після цього лист скріплювали сургучною печаткою. Прочитати послання можна було, лише зламавши печатку. Однак через три століття такий традиційний метод міг би привести до пошкодження документа.

Цей конкретний лист було написано 31 липня 1697 року. У ньому міститься прохання Жака Сеннака до свого двоюрідного брата П'єра Ле Пера, французького купця в Гаазі, запевнити повідомлення про смерть Даніеля Ле Пера.

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