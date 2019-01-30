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За два тижні до премії: хакери злили список переможців Grammy Awards
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У мережі опублікували список передбачуваних лауреатів музичної премії Grammy Awards, церемонія нагородження якої повинна відбутися 10 лютого в Лос-Анджелесі.
"Це не фальшивка. Сайт Grammy був зламаний вночі. Можете вірити чи ні. Побачимося через пару тижнів", – написав користувач everyday4you. За словами користувача мережі, злом стався 20 січня. Через вісім годин після публікації відео акаунт цього юзера зник з Youtube.
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Згідно з даними, оприлюдненими хакерами, найкращою піснею року буде названий трек "Shallow" Lady Gaga і Бредлі Купера, а найкращим записом стане пісня "I Like It" американської хіп-хоп-виконавиці Cardi B. Крім того, у номінації за найкращий альбом переможе американська співачка H.E.R., а нагороду за найкращий поп-альбом отримає Тейлор Свіфт.
У коментарях до відео невідомі також стверджують, що премію отримають Arctic Monkeys, Fall Out Boy, Beck. А дует Chloe x Halle стане проривом року.
Організатори церемонії прокоментували "злив" інформації, назвавши його фейком. З їхніх слів, інформації про результати нагородження до дня вручення премії не знаю навіть співробітники.
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