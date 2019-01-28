Гільдія кіноакторів США обрала найкращих зірок: список всіх переможців

Гільдія кіноакторів США визначили лауреатів премії за 2018 рік. Переможці вас здивують!

Щорічна церемонія вручення нагород від Гільдії кіноакторів США відбулась 27 січня у Лос-Анджелесі. Профспілка, до якої входять майже 165 тисяч акторів телебачення та кіно, вибрала найкращих зірок за 2018 рік. Несподіваним переможцем у номінації "Найкращий акторський склад" став супергеройський фільм "Чорна Пантера" від Marvel. До слова, стрічка також претендує на цьогорічний Оскар, хоча й має нетиповий жанр для цієї премії.

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Що ж до "Найкращої чоловічої ролі", то її отримав талановитий Рамі Малек, який зіграв Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії". Актор вже встиг зарекомендувати себе у серіалі "Містер Робот", а також підкорює нові вершини.

"Найкраща жіноча роль" дісталась Гленн Клоуз за драматичний фільм "Дружина".

Перемога у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" опинилась у руках Махершала Алі у драмедійній "Зеленій книзі", яка також у списку номінантів на "Оскар".

"Найкращу жіночу роль другого плану" отримала Емілі Блант за драматичний трилер "Тихе місце".

"Найкращий акторський склад у драматичномі серіалі" - телесеріал "Це ми", який вийшов у світ ще у 2016, а зараз має вже 3 сезони. Проект показує життя незвичайної родини з двома часовими лініями: у минулому та сьогоденні.

"Найкращий акторський склад комедійного серіалу" дістався шоу "Дивовижна місіс Мейзер", який переносить в атмосферу Нью-Йорка 1960-х років та показує незвичайну історію сімейної драми з чудовими елементами комедії.

Перемога у номінації "Найкращий актор міні-серіалу" дісталась Даррену Кріссу завдяки ролі у другому сезоні "Американської історії злочинів".

"Найкращий актор в драматичному серіалі" - Джейсон Бейтман, який грає в "Озарку", а також виступає продюсером та режисером проекту.

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