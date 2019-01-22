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Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію
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91-а церемонія Оскар у 2019-му відбудеться 24 лютого, й Американська кіноакадемія вже назвала всіх номінантів. До вашої уваги повний список претендентів на головну кінонагороду в світі!
За Оскар 2019 змагатимуться найкращі фільми та актори минулого року. Фінальне голосування за переможця в кожній з 24 номінацій відбудеться 19 лютого, а володарів премії оголосять 24 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі.
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Найбільше номінацій отримала драма "Рома" – вона претендує на 10 статуеток. Трагікомедія "Фаворитка" заявлена в дев'яти номінаціях, однак за звання найкращої актриси другого плану позмагаються відразу дві учасниці фільму – Емма Стоун і Рейчел Вайс, так що у стрічки теж 10 номінацій. Музична драма "Народження зірки" і політична комедія "Влада" борються за 8 статуеток. Комікс-блокбастер "Чорна пантера" заявлений аж в семи номінаціях, щоправда, здебільшого технічних. А от тріумфатори "Золотого глобуса" драмеді "Зелена книга" і байопік "Богемна рапсодія" номіновані в п'яти категоріях кожна.
Номінанти на Оскар 2019 – повний список
Найкращий фільм:
- "Чорна пантера"
- "Чорний куклукскланівець"
- "Богемна рапсодія"
- "Фаворитка"
- "Зелена книга"
- "Рома"
- "Народження зірки"
- "Влада"
Найкращий режисер:
- Альфонсо Куарон, "Рома"
- Спайк Лі, "Чорний куклукскланівець"
- Адам Мак-Кей, "Влада"
- Павло Павліковський, "Холодна війна"
- Йоргос Лантімос, "Фаворитка"
Найкраща жіноча роль:
- Яліца Апарісіо, "Рома"
- Гленн Клоуз, "Дружина"
- Олівія Колман, "Фаворитка"
- Леді Гага, "Народження зірки"
- Мелісса Маккарті, "Чи зможете ви мене пробачити?"
Найкраща чоловіча роль:
- Крістіан Бейл, "Влада"
- Бредлі Купер, "Народження зірки"
- Віллем Дефо, "Ван Гог. На порозі вічності"
- Рамі Малек, "Богемна рапсодія"
- Вігго Мортенсен, "Зелена книга"
Найкраща актриса другого плану:
- Емі Адамс, "Влада"
- Марина де Тавіра, "Рома"
- Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
- Емма Стоун, "Фаворитка"
- Рейчел Вайс, "Фаворитка"
Найкращий актор другого плану:
- Магершала Алі, "Зелена книга"
- Адам Драйвер, "Чорний куклукскланівець"
- Сем Елліотт, "Народження зірки"
- Річард Е. Грант, "Чи зможете ви мене пробачити?"
- Сем Роквелл, "Влада"
Найкращий фільм іноземною мовою:
- Холодна війна (Польща)
- Рома (Мексика)
- Капернаум (Ліван)
- Робота без авторства (Німеччина)
- Крамничні злодюжки (Японія)
Найкращий сценарій-адаптація:
- "Балада Бастера Скраггса"
- "Чорний куклукскланівець"
- "Народження зірки"
- "Чи зможете ви мене пробачити?"
- "Якби Біл-Стріт могла говорити"
Найкраща операторська робота:
- "Холодна війна"
- "Фаворитка"
- "Робота без авторства"
- "Рома"
- "Народження зірки"
Оригінальний сценарій:
- "Фаворитка", Дебора Девіс, Тоні МакНамара
- "Перша реформаторська церква", Пол Шредер
- "Зелена книга", Нік Валлелонга, Браян Керрі, Пітер Фареллі
- "Рома", Альфонсо Куарон
- "Влада", Адам Мак-Кей
Найкращий адаптований сценарій:
- "Балада Бастера Скраггса" (Джоель Коен, Ітан Коен)
- "Чорний куклукскланівець" (Чарлі Вахтель, Девід Рабінович, Кевін Вілмотт, Спайк Лі)
- "Чи зможете ви мене пробачити?" (Ніколь Холофценер і Джефф Уітті)
- "Якщо Біл-Стріт могла б говорити" (Баррі Дженкінс)
- "Народження зірки" (Ерік Рот, Бредлі Купер, Вілл Феттерс)
Найкращий повнометражний анімаційний фільм:
- "Суперсімейка 2", Бред Берд
- "Острів собак", Вес Андерсон
- "Мірай", Мамору Хосода
- "Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі," Річ Мур, Філ Джонстон
- "Людина-павук: Навколо всесвіту", Боб Персічетті, Пітер Рамсі, Родні Ротман
Найкращий повнометражний документальний фільм:
- Free Solo (Вільний підйом самотужки)
- Hale County This Morning, This Evening (Округ Хейл цього ранку, цього вечора)
- Of Fathers and Sons (Батьки і діти)
- RBG (Рут Бадер Гінсбург)
- Minding the Gap (Обережно)
Найкращий короткометражний документальний фільм:
- "Чорна вівця", Ед Перкінс
- "Кінець гри", Роб Епштейн, Джефрі Фрідман
- "Рятувальний човен", Скай Фітцджеральд
- "Ніч в саду", Маршал Каррі
- "Період. Кінець вироку", Райка Зехтабчі
Найкращий художній короткометражний фільм:
- "Detainment", Вінсент Ламбе
- "Fauve", Джеремі Комт
- "Marguerite", Маріанне Фарлі
- "Mother", Родріго Сорогоєн
- "Skin", Гай Наттів
Найкращий монтаж:
- "Чорний куклукскланівець", (Баррі Александр Браун)
- "Богемна рапсодія" (Джон Оттман)
- "Фаворитка" (Йоргос Мавропсаридіс
- "Зелена книга" (Патрік Дж. Віто)
- "Влада" (Генк Корвін)
Найкращі спецефекти:
- "Месники: війна нескінченності"
- "Крістофер Робін"
- "Перша людина"
- "Першому гравцю приготуватися"
- "Соло. Зоряні Війни. Історія"
Найкращий дизайн костюмів:
- "Балада Бастера Скраггса"
- "Чорна пантера"
- "Фаворитка"
- "Мері Поппінс повертається"
- "Марія - королева Шотландії"
Найкращий грим і зачіски:
- "На межі світів"
- "Марія - королева Шотландії"
- "Влада"
Найкраща робота художника-постановника:
- "Чорна пантера"
- "Фаворитка"
- "Перша людина"
- "Мері Поппінс повертається"
- "Рома"
Найкращий звук:
- "Чорна пантера"
- "Богемна рапсодія"
- "Перша людина"
- "Народження зірки"
- "Рома"
Найкращий звуковий монтаж:
- "Чорна пантера"
- "Богемна рапсодія"
- "Перша людина"
- "Тихе місце"
- "Рома"
Найкраща музика:
- "Чорна пантера" (Людвіг Йоранссон)
- "Чорний куклукскланівець" (Теренс Бленчард)
- "Якби Біл-стріт могла говорити" (Ніколас Брітелл)
- "Острів собак" (Александр Деспла)
- "Мері Поппінс повертається" (Марк Шейман)
Найкраща оригінальна пісня:
- Kendrick Lamar, SZA - All The Stars ("Чорна пантера")
- I'll Fight - Diane Warren ("Рут Бадер Гінсбург")
- Emily Blunt - The Place Where Lost Things Go ("Мері Поппінс повертається")
- Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow ("Народження зірки")
- The Ballad of Buster Scruggs - Willie Watson & Tim Blake Nelson ("Балада Бастера Скраггса")
Дивіться повне відео оголошення номінантів на премію Оскар 2019:
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