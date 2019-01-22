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Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію

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Номінанти на премію Оскар 2019 - фото 1
Номінанти на премію Оскар 2019

91-а церемонія Оскар у 2019-му відбудеться 24 лютого, й Американська кіноакадемія вже назвала всіх номінантів. До вашої уваги повний список претендентів на головну кінонагороду в світі!

За Оскар 2019 змагатимуться найкращі фільми та актори минулого року. Фінальне голосування за переможця в кожній з 24 номінацій відбудеться 19 лютого, а володарів премії оголосять 24 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі.

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Найбільше номінацій отримала драма "Рома" – вона претендує на 10 статуеток. Трагікомедія "Фаворитка" заявлена ​​в дев'яти номінаціях, однак за звання найкращої актриси другого плану позмагаються відразу дві учасниці фільму – Емма Стоун і Рейчел Вайс, так що у стрічки теж 10 номінацій. Музична драма "Народження зірки" і політична комедія "Влада" борються за 8 статуеток. Комікс-блокбастер "Чорна пантера" заявлений аж в семи номінаціях, щоправда, здебільшого технічних. А от тріумфатори "Золотого глобуса" драмеді "Зелена книга" і байопік "Богемна рапсодія" номіновані в п'яти категоріях кожна.

Номінанти на Оскар 2019 – повний список

Найкращий фільм:

  • "Чорна пантера"
  • "Чорний куклукскланівець"
  • "Богемна рапсодія"
  • "Фаворитка"
  • "Зелена книга"
  • "Рома"
  • "Народження зірки"
  • "Влада"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302855

Найкращий режисер:

  • Альфонсо Куарон, "Рома"
  • Спайк Лі, "Чорний куклукскланівець"
  • Адам Мак-Кей, "Влада"
  • Павло Павліковський, "Холодна війна"
  • Йоргос Лантімос, "Фаворитка"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302857

Найкраща жіноча роль:

  • Яліца Апарісіо, "Рома"
  • Гленн Клоуз, "Дружина"
  • Олівія Колман, "Фаворитка"
  • Леді Гага, "Народження зірки"
  • Мелісса Маккарті, "Чи зможете ви мене пробачити?"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302858

Найкраща чоловіча роль:

  • Крістіан Бейл, "Влада"
  • Бредлі Купер, "Народження зірки"
  • Віллем Дефо, "Ван Гог. На порозі вічності"
  • Рамі Малек, "Богемна рапсодія"
  • Вігго Мортенсен, "Зелена книга"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302859

Найкраща актриса другого плану:

  • Емі Адамс, "Влада"
  • Марина де Тавіра, "Рома"
  • Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
  • Емма Стоун, "Фаворитка"
  • Рейчел Вайс, "Фаворитка"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302853

Найкращий актор другого плану:

  • Магершала Алі, "Зелена книга"
  • Адам Драйвер, "Чорний куклукскланівець"
  • Сем Елліотт, "Народження зірки"
  • Річард Е. Грант, "Чи зможете ви мене пробачити?"
  • Сем Роквелл, "Влада"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302847

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • Холодна війна (Польща)
  • Рома (Мексика)
  • Капернаум (Ліван)
  • Робота без авторства (Німеччина)
  • Крамничні злодюжки (Японія)
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302862

Найкращий сценарій-адаптація:

  • "Балада Бастера Скраггса"
  • "Чорний куклукскланівець"
  • "Народження зірки"
  • "Чи зможете ви мене пробачити?"
  • "Якби Біл-Стріт могла говорити"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302885

Найкраща операторська робота:

  • "Холодна війна"
  • "Фаворитка"
  • "Робота без авторства"
  • "Рома"
  • "Народження зірки"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302864

Оригінальний сценарій:

  • "Фаворитка", Дебора Девіс, Тоні МакНамара
  • "Перша реформаторська церква", Пол Шредер
  • "Зелена книга", Нік Валлелонга, Браян Керрі, Пітер Фареллі
  • "Рома", Альфонсо Куарон
  • "Влада", Адам Мак-Кей
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302866

Найкращий адаптований сценарій:

  • "Балада Бастера Скраггса" (Джоель Коен, Ітан Коен)
  • "Чорний куклукскланівець" (Чарлі Вахтель, Девід Рабінович, Кевін Вілмотт, Спайк Лі)
  • "Чи зможете ви мене пробачити?" (Ніколь Холофценер і Джефф Уітті)
  • "Якщо Біл-Стріт могла б говорити" (Баррі Дженкінс)
  • "Народження зірки" (Ерік Рот, Бредлі Купер, Вілл Феттерс)
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302867

Найкращий повнометражний анімаційний фільм:

  • "Суперсімейка 2", Бред Берд
  • "Острів собак", Вес Андерсон
  • "Мірай", Мамору Хосода
  • "Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі," Річ Мур, Філ Джонстон
  • "Людина-павук: Навколо всесвіту", Боб Персічетті, Пітер Рамсі, Родні Ротман
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302869

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • Free Solo (Вільний підйом самотужки)
  • Hale County This Morning, This Evening (Округ Хейл цього ранку, цього вечора)
  • Of Fathers and Sons (Батьки і діти)
  • RBG (Рут Бадер Гінсбург)
  • Minding the Gap (Обережно)
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302870

Найкращий короткометражний документальний фільм:

  • "Чорна вівця", Ед Перкінс
  • "Кінець гри", Роб Епштейн, Джефрі Фрідман
  • "Рятувальний човен", Скай Фітцджеральд
  • "Ніч в саду", Маршал Каррі
  • "Період. Кінець вироку", Райка Зехтабчі
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302872

Найкращий художній короткометражний фільм:

  • "Detainment", Вінсент Ламбе
  • "Fauve", Джеремі Комт
  • "Marguerite", Маріанне Фарлі
  • "Mother", Родріго Сорогоєн
  • "Skin", Гай Наттів
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302887

Найкращий монтаж:

  • "Чорний куклукскланівець", (Баррі Александр Браун)
  • "Богемна рапсодія" (Джон Оттман)
  • "Фаворитка" (Йоргос Мавропсаридіс
  • "Зелена книга" (Патрік Дж. Віто)
  • "Влада" (Генк Корвін)
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302848

Найкращі спецефекти:

  • "Месники: війна нескінченності"
  • "Крістофер Робін"
  • "Перша людина"
  • "Першому гравцю приготуватися"
  • "Соло. Зоряні Війни. Історія"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302877

Найкращий дизайн костюмів:

  • "Балада Бастера Скраггса"
  • "Чорна пантера"
  • "Фаворитка"
  • "Мері Поппінс повертається"
  • "Марія - королева Шотландії"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302852

Найкращий грим і зачіски:

  • "На межі світів"
  • "Марія - королева Шотландії"
  • "Влада"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302881

Найкраща робота художника-постановника:

  • "Чорна пантера"
  • "Фаворитка"
  • "Перша людина"
  • "Мері Поппінс повертається"
  • "Рома"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302882

Найкращий звук:

  • "Чорна пантера"
  • "Богемна рапсодія"
  • "Перша людина"
  • "Народження зірки"
  • "Рома"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302851

Найкращий звуковий монтаж:

  • "Чорна пантера"
  • "Богемна рапсодія"
  • "Перша людина"
  • "Тихе місце"
  • "Рома"
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302879

Найкраща музика:

  • "Чорна пантера" (Людвіг Йоранссон)
  • "Чорний куклукскланівець" (Теренс Бленчард)
  • "Якби Біл-стріт могла говорити" (Ніколас Брітелл)
  • "Острів собак" (Александр Деспла)
  • "Мері Поппінс повертається" (Марк Шейман)
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302850

Найкраща оригінальна пісня:

  • Kendrick Lamar, SZA - All The Stars ("Чорна пантера")
  • I'll Fight - Diane Warren ("Рут Бадер Гінсбург")
  • Emily Blunt - The Place Where Lost Things Go ("Мері Поппінс повертається")
  • Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow ("Народження зірки")
  • The Ballad of Buster Scruggs - Willie Watson & Tim Blake Nelson ("Балада Бастера Скраггса")
Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію - фото 302878

Дивіться повне відео оголошення номінантів на премію Оскар 2019:

Читайте також: Український "Донбас" не увійшов у шорт-лист Оскара 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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