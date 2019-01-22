Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію

91-а церемонія Оскар у 2019-му відбудеться 24 лютого, й Американська кіноакадемія вже назвала всіх номінантів. До вашої уваги повний список претендентів на головну кінонагороду в світі!

За Оскар 2019 змагатимуться найкращі фільми та актори минулого року. Фінальне голосування за переможця в кожній з 24 номінацій відбудеться 19 лютого, а володарів премії оголосять 24 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі.

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Найбільше номінацій отримала драма "Рома" – вона претендує на 10 статуеток. Трагікомедія "Фаворитка" заявлена ​​в дев'яти номінаціях, однак за звання найкращої актриси другого плану позмагаються відразу дві учасниці фільму – Емма Стоун і Рейчел Вайс, так що у стрічки теж 10 номінацій. Музична драма "Народження зірки" і політична комедія "Влада" борються за 8 статуеток. Комікс-блокбастер "Чорна пантера" заявлений аж в семи номінаціях, щоправда, здебільшого технічних. А от тріумфатори "Золотого глобуса" драмеді "Зелена книга" і байопік "Богемна рапсодія" номіновані в п'яти категоріях кожна.

Номінанти на Оскар 2019 – повний список

Найкращий фільм:

"Чорна пантера"

"Чорний куклукскланівець"

"Богемна рапсодія"

"Фаворитка"

"Зелена книга"

"Рома"

"Народження зірки"

"Влада"

Найкращий режисер:

Альфонсо Куарон, "Рома"

Спайк Лі, "Чорний куклукскланівець"

Адам Мак-Кей, "Влада"

Павло Павліковський, "Холодна війна"

Йоргос Лантімос, "Фаворитка"

Найкраща жіноча роль:

Яліца Апарісіо, "Рома"

Гленн Клоуз, "Дружина"

Олівія Колман, "Фаворитка"

Леді Гага, "Народження зірки"

Мелісса Маккарті, "Чи зможете ви мене пробачити?"

Найкраща чоловіча роль:

Крістіан Бейл, "Влада"

Бредлі Купер, "Народження зірки"

Віллем Дефо, "Ван Гог. На порозі вічності"

Рамі Малек, "Богемна рапсодія"

Вігго Мортенсен, "Зелена книга"

Найкраща актриса другого плану:

Емі Адамс, "Влада"

Марина де Тавіра, "Рома"

Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"

Емма Стоун, "Фаворитка"

Рейчел Вайс, "Фаворитка"

Найкращий актор другого плану:

Магершала Алі, "Зелена книга"

Адам Драйвер, "Чорний куклукскланівець"

Сем Елліотт, "Народження зірки"

Річард Е. Грант, "Чи зможете ви мене пробачити?"

Сем Роквелл, "Влада"

Найкращий фільм іноземною мовою:

Холодна війна (Польща)

Рома (Мексика)

Капернаум (Ліван)

Робота без авторства (Німеччина)

Крамничні злодюжки (Японія)

Найкращий сценарій-адаптація:

"Балада Бастера Скраггса"

"Чорний куклукскланівець"

"Народження зірки"

"Чи зможете ви мене пробачити?"

"Якби Біл-Стріт могла говорити"

Найкраща операторська робота:

"Холодна війна"

"Фаворитка"

"Робота без авторства"

"Рома"

"Народження зірки"

Оригінальний сценарій:

"Фаворитка", Дебора Девіс, Тоні МакНамара

"Перша реформаторська церква", Пол Шредер

"Зелена книга", Нік Валлелонга, Браян Керрі, Пітер Фареллі

"Рома", Альфонсо Куарон

"Влада", Адам Мак-Кей

Найкращий адаптований сценарій:

"Балада Бастера Скраггса" (Джоель Коен, Ітан Коен)

"Чорний куклукскланівець" (Чарлі Вахтель, Девід Рабінович, Кевін Вілмотт, Спайк Лі)

"Чи зможете ви мене пробачити?" (Ніколь Холофценер і Джефф Уітті)

"Якщо Біл-Стріт могла б говорити" (Баррі Дженкінс)

"Народження зірки" (Ерік Рот, Бредлі Купер, Вілл Феттерс)

Найкращий повнометражний анімаційний фільм:

"Суперсімейка 2", Бред Берд

"Острів собак", Вес Андерсон

"Мірай", Мамору Хосода

"Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі," Річ Мур, Філ Джонстон

"Людина-павук: Навколо всесвіту", Боб Персічетті, Пітер Рамсі, Родні Ротман

Найкращий повнометражний документальний фільм:

Free Solo (Вільний підйом самотужки)

Hale County This Morning, This Evening (Округ Хейл цього ранку, цього вечора)

Of Fathers and Sons (Батьки і діти)

RBG (Рут Бадер Гінсбург)

Minding the Gap (Обережно)

Найкращий короткометражний документальний фільм:

"Чорна вівця", Ед Перкінс

"Кінець гри", Роб Епштейн, Джефрі Фрідман

"Рятувальний човен", Скай Фітцджеральд

"Ніч в саду", Маршал Каррі

"Період. Кінець вироку", Райка Зехтабчі

Найкращий художній короткометражний фільм:

"Detainment", Вінсент Ламбе

"Fauve", Джеремі Комт

"Marguerite", Маріанне Фарлі

"Mother", Родріго Сорогоєн

"Skin", Гай Наттів

Найкращий монтаж:

"Чорний куклукскланівець", (Баррі Александр Браун)

"Богемна рапсодія" (Джон Оттман)

"Фаворитка" (Йоргос Мавропсаридіс

"Зелена книга" (Патрік Дж. Віто)

"Влада" (Генк Корвін)

Найкращі спецефекти:

"Месники: війна нескінченності"

"Крістофер Робін"

"Перша людина"

"Першому гравцю приготуватися"

"Соло. Зоряні Війни. Історія"

Найкращий дизайн костюмів:

"Балада Бастера Скраггса"

"Чорна пантера"

"Фаворитка"

"Мері Поппінс повертається"

"Марія - королева Шотландії"

Найкращий грим і зачіски:

"На межі світів"

"Марія - королева Шотландії"

"Влада"

Найкраща робота художника-постановника:

"Чорна пантера"

"Фаворитка"

"Перша людина"

"Мері Поппінс повертається"

"Рома"

Найкращий звук:

"Чорна пантера"

"Богемна рапсодія"

"Перша людина"

"Народження зірки"

"Рома"

Найкращий звуковий монтаж:

"Чорна пантера"

"Богемна рапсодія"

"Перша людина"

"Тихе місце"

"Рома"

Найкраща музика:

"Чорна пантера" (Людвіг Йоранссон)

"Чорний куклукскланівець" (Теренс Бленчард)

"Якби Біл-стріт могла говорити" (Ніколас Брітелл)

"Острів собак" (Александр Деспла)

"Мері Поппінс повертається" (Марк Шейман)

Найкраща оригінальна пісня:

Kendrick Lamar, SZA - All The Stars ("Чорна пантера")

I'll Fight - Diane Warren ("Рут Бадер Гінсбург")

Emily Blunt - The Place Where Lost Things Go ("Мері Поппінс повертається")

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow ("Народження зірки")

The Ballad of Buster Scruggs - Willie Watson & Tim Blake Nelson ("Балада Бастера Скраггса")

Дивіться повне відео оголошення номінантів на премію Оскар 2019:

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