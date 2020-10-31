З ароматом бананового хліба та санітайзерів: з'явилася свічка з ароматом 2020 року

Британський бренд Flaming Crap випустив ароматичну свічку на честь 2020 року. Автори продукту хотіли закарбувати цей дивний рік і зібрати хоча б трохи доброго з того, що сталося.

Розповідаємо, чим же пахне свічка з ароматом 2020 року. Так, того року, який ви хотіли б уже якомога швидше закінчити.

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Творці свічки змішали запахи бананового хліба, санітайзера, деревного мускусу і дешевого лосьйону після гоління. Свічка може горіти до 30 годин. Вона зроблена з веганського воску і матеріалів, що переробляються.

Оформити попереднє замовлення на свічку можна за цим посиланням. Одна штука коштує 15 фунтів стерлінгів.

У листопаді у продаж надійдуть свічки IKEA, створені разом із засновником Byredo. Серед ароматних мастхевів цього року – свічки з ароматами канабісу та буряка від Loewe, а також свічки Goop з запахом вагіни, які сподобалися Елтону Джону.

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