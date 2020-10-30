Найгірше місце на Airbnb: компанія друзів запропонувала туристам зупинятися у полі

Творці YouTube-каналу Passion Squad придумали і організували локацію на Airbnb, яка являє собою матрац і тумбочку посеред поля в околицях Лондона. Все, що використовувалося для створення локації, включаючи лампу, постільну білизну і стакани для води, вони зібрали безкоштовно на Facebook Marketplace.

За словами авторів ідеї, вони планували, що це буде пранк, але не очікували, що місце почнуть бронювати насправді, як тільки локація з'явилася на Airbnb. Друзі не стали підтверджувати заявки на проживання у полі, але залишилися задоволені цим досвідом.

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Створити найгірше місце на Airbnb, а потім отримати божевільну кількість запитів на проживання – це те, що ми ніколи не забудемо. Ніколи не знаєш, можливо, нам доведеться відкрити цю справу як постійний бізнес, – розповів співзасновник каналу Passion Squad Ріс Сіммонс.

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