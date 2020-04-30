Буряк, марихуана і томат: іспанці створили незвичайні свічки

Іспанські дизайнери вирішили перевернути звичайні уявлення про свічки з запахами, тож попрощались з квітковими ароматами на користь овочів, фруктів і навіть марихуани.

Іспанський дім моди Loewe здивував мережу незвичайною лінійкою свічок із запахами, які навряд чи можна зустріти у конкурентів. Креативний директор бренду Джонтана Андерсон показав, як виглядають нові аромати та розповів про кожен з них.

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За його словами, свічки Loewe пахнутимуть марихуаною, томатами, буряком та деревником (жимолостю) і вийдуть вже у вересні. Компанія планувала здивувати покупців ще у квітні, однак пандемія коронавірусу вплинула на всі види бізнесу.

Поки невідомо, у скільки обійдеться креативна свічка в красивій керамічній підставці, але не варто сподіватись на бюджетність. Loewe є люксовим брендом, де ціни на лайфстайл продукцію починаються від 450 доларів.

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