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Холостячка Хелловін

Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу

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Провали на кухні - фото 1
Провали на кухні

Хоч технології і спростили процес приготування їжі, але він все одно залежить від людини. Тому часто замість шедеврів кулінарії трапляється щось таке, що у кращому випадку виглядає моторошно. Зацініть провальні страви від користувачів мережі.

Не існує людини, як би з першого разу прекрасно приготувала будь-яку страву, але є дуже багато тих, хто навіть на сотій спробі перетворить трапезу у щось на надто їстівне. Від таких горе-кухарів страждають продукти, посуд, кухня і навіть сон, адже деякі страви можуть снитись вам у нічних кошмарах.

І ще: Очікування і реальність: фото страв у ресторані, які шокують

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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