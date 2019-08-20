Якими є сексуальні вподобання різних знаків Зодіаку: Раки-вершниці та БДСМ-Скорпіони

Кожен знак зодіаку має свій набір форм поведінки та переваг у житті. Але ми точно знаємо: секс люблять усі знаки Зодіаку. Який секс? У якій позі? На вулиці або на теплому ліжку? З іграшками або без? Без білизни або в ній? А наручники потрібні? На ці та інші уточнюючі питання ми спробуємо відповісти.

Секс-гороскоп допоможе вам зрозуміти, як краще займатися коханням зі своїм партнером, щоб спокусити, розігріти та на кілька годин перенести його в фантастичний світ.

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Які знаки зодіаку люблять секс найбільше?

Секс люблять всі. Але особливо пристрасними й активними коханцями вважаються Овни, Риби, Терези, Тельці та Діви. У них багато еротичний фантазій, ідей і готовності до активних дій.

Проте, підхід можна знайти до кожного партнера і запалити в ньому вогник пристрасті.

Сексуальний гороскоп для жінок

Овен. Ініціативна, владна і швидка – ось яка жінка-Овен в повсякденному житті. У ліжку підійде поза, де вона контролює ситуацію: кут, глибину, швидкість. Почати експериментувати можна зі "зворотної вершниці".

Телець. Чуттєвість – необхідний елемент в сексі для Тельців. Найкраща поза: місіонерська. І зоровий контакт, і ніжні дотики, і відчуття, як чоловік входить і виходить. У комбінації з ароматними свічками, приглушеним світлом і романтичною музикою буде чудово.

Близнюки. У житті жінки-Близнюки часто страждають від невизначеності. То їм подобається одне, то інше... Точно так само і в сексі: сьогодні поза "69", завтра доггі-стайл, а післязавтра – секс стоячи. Прелюдії зіграють на руку.

Рак. Позиція – "вершниця". Особливо, якщо між партнерами зберігається щільний тілесний контакт. Жінкам-Ракам важливо, щоб їх партнер збуджувався і насолоджувався під час сексу – тоді вони розслабляються, відпускають свій звичний образ "турботи і ніжності" і починають займатися сексом без масок і упереджень. У пориві пристрасті можуть і спину подряпати!

Лев. Жінкам-Левам важливо відчувати себе богинями в сексі. І це не обов'язково означає егоїстичні бажання. Якщо правильно розігріти таку дівчину, вона виконає будь-які – навіть найбрудніші й еротичні "постільні" мрії. Обов'язково спробуйте секс перед дзеркалом.

Діва. Дівам не дуже до душі акробатичні трюки і незрозумілі складні пози. Їм подобається секс, де зберігається зоровий контакт, партнер збуджений, а жінка знає, як саме діяти. Особливо приємним буде секс в душі.

Терези. Жінкам-Терезам подобаються нетипові сексуальні експерименти, складні пози і нові техніки. Спробуйте відкрити Камасутру, ткнути пальцем на випадкову сторінку, а потім повторити з партнером.

Скорпіон. Жінки-Скорпіони часто займаються самозадоволенням, і, здається, цього досить. Але в глибині душі вони нерівно дихають до неординарних поз, особливо в сукупності з рольовими іграми та вкрапленнями БДСМ. Такі дівчата не зупиняться, поки не досягнуть пікової насолоди.

Жінки–Скорпіони люблять БДСМ

Стрілець. Обожнюють секс за межами будинку. Їх більше збуджує нехитра поза на лавочці серед дня, ніж акробатичні трюки вночі вдома в ліжку. Пікнік в лісі, безлюдний пляж, темний провулок... Жінки-Стрільці розтануть!

Козеріг. Як тільки жінка-Козеріг відкриється своєму партнеру, вона буде готова на будь-які секс-експерименти. Їй подобається бути в пасивній позиції, у владі сильного чоловіка. М'які наручники, батоги, латексний одяг або бондаж тільки додадуть вологості.

Водолій. Для Водоліїв секс менше пов'язаний з почуттями, і більше з тілесним задоволенням. Обожнюють секс-іграшки – вони додають пікантності й оргазмів!

Риби. Жінки-Риби легко читають мову тіла, що, безумовно, додає романтики. Такі дівчата знають, як вильнути стегнами, щоб запалити вогник в очах партнера. Відмінно підійде "поза ложки". Інтимно, близько, пристрасно.

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Сексуальний гороскоп для чоловіків

Овен. Їм до душі злегка агресивний секс, з елементами БДСМ. Наручники, удушення та синці на колінах – це про Овнів. Доггі-стайл у всіх його варіаціях – ось їх вибір.

Телець. Чоловіки-Тельці чутливі в сексі натури. Їм підійде сувора класика жанру – місіонерська поза. У виконанні Тельців навіть це буде романтично і збудливо.

Близнюки. Люблять по-швидкому. Секс у туалеті офісу, на лавочці в парку, за п'ять хвилин до виходу з дому. Підійдуть позиції стоячи, особливо біля якоїсь стінки, щоб можна було міцніше притиснути кохану.

Рак. Чоловіки-Раки не завжди можуть набратися сміливості і "вжарити" свою жінку по-жорсткому. Тому віддають перевагу позиціям, коли партнерка перебуває зверху і керує процесом.

Лев. Леви дбають про комфорт своєї жінки, але особливо воліють секс на боці. Ложечка в різноманітних її проявах – відмінний вибір, щоб розбурхати цього чоловіка.

Леви хочуть, щоб коханій було комфортно

Діва. Без орального сексу не обійдеться! Чоловіки-Діви приділять максимум часу своєї обраниці, щоб вона відчула себе на сьомому небі.

Терези. Екстравагантні чоловіки-Терези не шукають легких шляхів. Їх збуджують нестандартні і не найлегші пози. Наприклад, стоячи, тримаючи партнерку на своїх сильних руках. Збуджує одна думка, чи не так?

Скорпіон. Пристрасні Скорпіони завжди гарячі в ліжку. Обожнюють дивитися на "задню" частина жінки: сідниці, вигин спини на попереку, волосся на плечах...

Стрілець. Чоловікам-Стрільцям здається похмурим секс вдома на ліжку при вимкненому світлі. Їм би зайнятися коханням у публічних місцях! У парку пізно вночі, на вечірці в клубі, на останньому ряду кінотеатру... А поза придумається.

Козеріг. Кілька шльопків по сідницях, кляп у роті і наручники... Так, це про Козерогів.

Водолій. Чоловіки-Водолії точно не з тих, хто буде порівнювати свій член з фалоімітатором. Вони тільки "за" секс-іграшки і з задоволенням пограють з вібратором, збуджуючи кохану жінку в ліжку. Наприклад, в позі на боці – так зручніше.

Риби. Чуттєвий масаж, ніжні рухи язиком по тілу, еротичні компліменти... Все це про Риб. Ну і ще одна секс-слабкість: зворотна наїзниця.

Тепер ви знаєте, які вподобання притаманні вашому партнерові. Не кремпуйтеся! Насолоджуйтесь ним сповна ;)

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