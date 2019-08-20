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Якими є сексуальні вподобання різних знаків Зодіаку: Раки-вершниці та БДСМ-Скорпіони

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Що люблять у сексі різні знаки Зодіаку - фото 1
Що люблять у сексі різні знаки Зодіаку

Кожен знак зодіаку має свій набір форм поведінки та переваг у житті. Але ми точно знаємо: секс люблять усі знаки Зодіаку. Який секс? У якій позі? На вулиці або на теплому ліжку? З іграшками або без? Без білизни або в ній? А наручники потрібні? На ці та інші уточнюючі питання ми спробуємо відповісти.

Секс-гороскоп допоможе вам зрозуміти, як краще займатися коханням зі своїм партнером, щоб спокусити, розігріти та на кілька годин перенести його в фантастичний світ.

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Які знаки зодіаку люблять секс найбільше?

Секс люблять всі. Але особливо пристрасними й активними коханцями вважаються Овни, Риби, Терези, Тельці та Діви. У них багато еротичний фантазій, ідей і готовності до активних дій.

Проте, підхід можна знайти до кожного партнера і запалити в ньому вогник пристрасті.

Сексуальний гороскоп для жінок

Овен. Ініціативна, владна і швидка – ось яка жінка-Овен в повсякденному житті. У ліжку підійде поза, де вона контролює ситуацію: кут, глибину, швидкість. Почати експериментувати можна зі "зворотної вершниці".

Телець. Чуттєвість – необхідний елемент в сексі для Тельців. Найкраща поза: місіонерська. І зоровий контакт, і ніжні дотики, і відчуття, як чоловік входить і виходить. У комбінації з ароматними свічками, приглушеним світлом і романтичною музикою буде чудово.

Близнюки. У житті жінки-Близнюки часто страждають від невизначеності. То їм подобається одне, то інше... Точно так само і в сексі: сьогодні поза "69", завтра доггі-стайл, а післязавтра – секс стоячи. Прелюдії зіграють на руку.

Рак. Позиція – "вершниця". Особливо, якщо між партнерами зберігається щільний тілесний контакт. Жінкам-Ракам важливо, щоб їх партнер збуджувався і насолоджувався під час сексу – тоді вони розслабляються, відпускають свій звичний образ "турботи і ніжності" і починають займатися сексом без масок і упереджень. У пориві пристрасті можуть і спину подряпати!

Лев. Жінкам-Левам важливо відчувати себе богинями в сексі. І це не обов'язково означає егоїстичні бажання. Якщо правильно розігріти таку дівчину, вона виконає будь-які – навіть найбрудніші й еротичні "постільні" мрії. Обов'язково спробуйте секс перед дзеркалом.

Діва. Дівам не дуже до душі акробатичні трюки і незрозумілі складні пози. Їм подобається секс, де зберігається зоровий контакт, партнер збуджений, а жінка знає, як саме діяти. Особливо приємним буде секс в душі.

Терези. Жінкам-Терезам подобаються нетипові сексуальні експерименти, складні пози і нові техніки. Спробуйте відкрити Камасутру, ткнути пальцем на випадкову сторінку, а потім повторити з партнером.

Скорпіон. Жінки-Скорпіони часто займаються самозадоволенням, і, здається, цього досить. Але в глибині душі вони нерівно дихають до неординарних поз, особливо в сукупності з рольовими іграми та вкрапленнями БДСМ. Такі дівчата не зупиняться, поки не досягнуть пікової насолоди.

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Жінки–Скорпіони люблять БДСМ

Стрілець. Обожнюють секс за межами будинку. Їх більше збуджує нехитра поза на лавочці серед дня, ніж акробатичні трюки вночі вдома в ліжку. Пікнік в лісі, безлюдний пляж, темний провулок... Жінки-Стрільці розтануть!

Козеріг. Як тільки жінка-Козеріг відкриється своєму партнеру, вона буде готова на будь-які секс-експерименти. Їй подобається бути в пасивній позиції, у владі сильного чоловіка. М'які наручники, батоги, латексний одяг або бондаж тільки додадуть вологості.

Водолій. Для Водоліїв секс менше пов'язаний з почуттями, і більше з тілесним задоволенням. Обожнюють секс-іграшки – вони додають пікантності й оргазмів!

Риби. Жінки-Риби легко читають мову тіла, що, безумовно, додає романтики. Такі дівчата знають, як вильнути стегнами, щоб запалити вогник в очах партнера. Відмінно підійде "поза ложки". Інтимно, близько, пристрасно.

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Сексуальний гороскоп для чоловіків

Овен. Їм до душі злегка агресивний секс, з елементами БДСМ. Наручники, удушення та синці на колінах – це про Овнів. Доггі-стайл у всіх його варіаціях – ось їх вибір.

Телець. Чоловіки-Тельці чутливі в сексі натури. Їм підійде сувора класика жанру – місіонерська поза. У виконанні Тельців навіть це буде романтично і збудливо.

Близнюки. Люблять по-швидкому. Секс у туалеті офісу, на лавочці в парку, за п'ять хвилин до виходу з дому. Підійдуть позиції стоячи, особливо біля якоїсь стінки, щоб можна було міцніше притиснути кохану.

Рак. Чоловіки-Раки не завжди можуть набратися сміливості і "вжарити" свою жінку по-жорсткому. Тому віддають перевагу позиціям, коли партнерка перебуває зверху і керує процесом.

Лев. Леви дбають про комфорт своєї жінки, але особливо воліють секс на боці. Ложечка в різноманітних її проявах – відмінний вибір, щоб розбурхати цього чоловіка.

Леви хочуть, щоб коханій було комфортно - фото 349144
Леви хочуть, щоб коханій було комфортно

Діва. Без орального сексу не обійдеться! Чоловіки-Діви приділять максимум часу своєї обраниці, щоб вона відчула себе на сьомому небі.

Терези. Екстравагантні чоловіки-Терези не шукають легких шляхів. Їх збуджують нестандартні і не найлегші пози. Наприклад, стоячи, тримаючи партнерку на своїх сильних руках. Збуджує одна думка, чи не так?

Скорпіон. Пристрасні Скорпіони завжди гарячі в ліжку. Обожнюють дивитися на "задню" частина жінки: сідниці, вигин спини на попереку, волосся на плечах...

Стрілець. Чоловікам-Стрільцям здається похмурим секс вдома на ліжку при вимкненому світлі. Їм би зайнятися коханням у публічних місцях! У парку пізно вночі, на вечірці в клубі, на останньому ряду кінотеатру... А поза придумається.

Козеріг. Кілька шльопків по сідницях, кляп у роті і наручники... Так, це про Козерогів.

Водолій. Чоловіки-Водолії точно не з тих, хто буде порівнювати свій член з фалоімітатором. Вони тільки "за" секс-іграшки і з задоволенням пограють з вібратором, збуджуючи кохану жінку в ліжку. Наприклад, в позі на боці – так зручніше.

Риби. Чуттєвий масаж, ніжні рухи язиком по тілу, еротичні компліменти... Все це про Риб. Ну і ще одна секс-слабкість: зворотна наїзниця.

Тепер ви знаєте, які вподобання притаманні вашому партнерові. Не кремпуйтеся! Насолоджуйтесь ним сповна ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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