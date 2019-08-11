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Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок
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Авторитетне видання The Journal of Sexual Medicine регулярно публікує результати опитувань, які проводяться за анкетами Wilson's Sex Fantasy Questionnaire в канадському Квебеку. Ми зібрали для вас найпоширеніші сексуальні фантазії, якими марять і чоловіки, і жінки.
Про що фантазують чоловіки
Нічого не контролювати. Багато чоловіків відчувають таку високу відповідальність за вдалий статевий акт, що зовсім забувають про те, як самим отримати задоволення. Саме тому одна з популярних фантазій – віддати весь контроль за процесом жінці, а самим розслабитися і просто отримувати задоволення.
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Секс з незнайомкою. Банально, але це правда: близько 70% опитаних чоловіків буквально сплять і бачать, як би переспати з красивою незнайомою жінкою, щоб секс був відмінним, а після – ніяких зобов'язань.
Участь в груповому сексі. При цьому мова не йде про те, щоб в статевому акті брали участь й інші чоловіки. Фантазують лише про кількість жінок, з якими можна переспати – число тут необмежене: чим більше дівчат, тим краще.
Зробити кунілінгус. Згідно з результатами опитувань, близько 80% чоловіків мріють зробити своїй дівчині кунілінгус, проте не всі жінки погоджуються на це.
Побачити лесбійський секс у житті. На переконання частини чоловіків, будь-яка жінка готова зайнятися одностатевим сексом за певних обставин. Головне тут для хлопця – зловити момент і підглядати за процесом.
Секс у туалеті. Ну, або в лікарні, або в кабінеті офісу. Загалом, чоловіки мріють про статевий акт у якому-небудь новому місці – хоча багатством можливих локацій подібні фантазії не відрізняються.
Зайнятися сексом зі знайомою жінкою, але не з дружиною. Чоловіки мріють про те, щоб переспати з кимось, крім свого постійного партнера. Героїня може бути ким завгодно – сусідкою, прибиральницею, колегою по роботі або кимось ще з "кола знайомих".
Отримати мінет. Судячи з усього, сексуальне життя багатьох людей дуже цнотливе і старомодне, так що значна кількість чоловіків мріють про хороший мінет – його буде достатньо для задоволення їх бажань.
Секс у публічному місці. Крім того що чоловіки мріють зайнятися сексом у незвичному місці, вони не проти, якщо сам процес буде пов'язаний з деякою небезпекою бути виявленими. Думка про те, що посеред статевого акту в якомусь публічному місці з'являться незнайомі люди, збуджує чоловіків.
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Про що фантазують жінки
Домінувати в сексі. Фантазії чоловіків і жінок найчастіше сходяться – їм варто було б побільше говорити один з одним, щоб дізнатися про це. Так, чоловіки мріють про те, щоб спробувати нічого не контролювати у сексі, а жінки, навпаки, були б раді взяти на себе роль домінатора.
У ліжку із зіркою. Понад 52% жінок були б раді переспати з якоюсь привабливою зіркою – збуджує тут не тільки краса, ясна річ, але і фльор слави, який оточує партнера.
Ігри у БДСМ. Невипадково історія про містера Грея з "50 відтінків сірого" була шалено популярною. Жінки нерідко уявляють, як захоплюються іграми зі зв'язування й іншими БДСМ-практиками.
Участь в оргії. Цікаво, але на відміну від чоловічих, в жіночих фантазіях про груповий секс присутні не тільки представники протилежної статі, але і дівчата. Жінки, судячи з усього, вони частіше відкриті до експериментів.
Секс з незнайомцем. А ось тут фантазії чоловіків і жінок повністю сходяться – жінки теж мріють про те, щоб зайнятися випадковим сексом з таємничим незнайомим красенем.
Використання секс-гаджетів. Близько 70% жінок були б раді, якби їх партнер зважився використовувати секс-іграшки на свій розсуд, і довірити йому, наприклад, управління вібратором.
Зайнятися оральним сексом. Ця фантазія стосується як мінету, так і кунілінгусу. Цікаво, що в цьому фантазії жінок схожі з чоловічими – неясно лише, чому все це залишається тільки мріями, а не втілюється в реальності, якщо обидві сторони не проти?
Зайнятися коханням у романтичному місці. Так, це правда: незвичайне, але красиве місце збуджує більшість жінок. Секс на схилі гори, у спальні, повній троянд і свічок, у запашній ванній кімнаті – в загальному, список відповідних локацій ви можете продовжити і самі.
Учитель по любові. Цікава фантазія: жінки були б не проти зайнятися сексом з досвідченим "учителем по любові", котрий зміг би з вершин своєї мудрості пояснити, як і що потрібно робити – немов статевий акт відбувається вперше.
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