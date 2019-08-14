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ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
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Секс – не лише надзвичайно приємне заняття, а й дуже корисне. Саме тому ми розповідаємо вам про десятку "бонусів", які ви отримаєте, якщо будете достатньо часу приділяти цьому неймовірному процесу!
Ловіть 10 вагомих причин займатися сексом і приступайте до виконання вже зараз ;)
І ще: Не сексом єдиним: ці речі можуть довести її до оргазму
1. Секс спалює калорії. Фізичні навантаження під час сексу можна порівняти з походом у тренажерний зал. Від хорошого акту тривалістю приблизно 20-25 хвилин (разом з прелюдіями) чоловік втрачає 100 калорій, а жінка – 70. Крім того, поліпшується м'язовий тонус, загальна функціональність опорно-рухової системи.
2. Секс покращує сон. Оргазм змушує організм виробляти гормон пролактин, відповідальний за відпочинок і розслаблення. Якщо ви відчуваєте себе втомленими, секс допоможе вам швидше заснути.
3. Секс знижує тиск і рівень стресу. Шотландські вчені ще у 2005 році вимірювали рівень стресу добровольців з порівнянням їх сексуальної активності. Виявилося, що регулярний секс посприяв тому, що учасники краще впоралися зі стресовими ситуаціями – їх менше турбували стрибки тиску.
4. Секс зміцнює серце. Офіційно встановлено: секс двічі на тиждень протягом 20 років знижує ризик інфарктів, а ризик раптової смерті – на 50%. Додатково вчені пов'язують користь сексуальної активності з виробленням гормонів.
Вам знадобиться: Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
5. Секс може запобігати розвиткові раку. Здорове статеве життя забезпечує "страховку" від раку простати.
6. Секс підвищує імунітет. Регулярний секс стимулює імунну систему і захищає від застуди. Просто під час сексу виробляються імуноглобуліни (антитіла), які протистоять вірусам.
7. Секс полегшує біль. Якщо ваша кохана скаржиться на головний біль, запропонуйте їй зайнятися сексом – інтимна близькість відмінно знімає симптоми мігрені та допомагає налагодити кровоносну функцію. А ендорфіни, що виділяються після сексу, можуть виступити знеболюючим засобом.
8. Секс продовжує життя. Активне сексуальне життя веде до довголіття. Дослідження показали, що чоловіки, які мають регулярну близькість, були в групі тих, чия тривалість життя виявилася вищою.
9. Секс зміцнює стосунки. Гормони, що виділяються під час сексу, збільшують романтичну прихильність між партнерами. Ласки і поцілунки після сексу підвищують ще й рівень задоволеності стосунками в цілому.
10. Секс дарує радість і щастя. Не завжди, особливо в похилому віці, фізична близькість можлива. Але все ж варто виділяти час на заняття коханням, оскільки, навіть без оргазму це принесе задоволення і радість.
І ще бонусні переваги сексу, які однозначно варті вашої уваги ;)
Секс робить вас розумнішими. Часті статеві контакти збільшують зростання нейронів в гіпокампі – відділі мозку, що відповідає за навчання і пам'ять.
Секс покращує зовнішність. Ендорфіни, що виділяються під час сексу, сприяють поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри і якості сну, що позитивно позначається на зовнішньому вигляді – люди виглядають на 4-7 років молодшими за свій вік.
Секс підвищує лібідо. Часті сексуальні контакти здатні тільки збільшити потяг, що не може не позначитися і на якості сексу.
Бережіть себе та кохайтеся якомога частіше, адже секс – надзвичайно корисне та приємне заняття!
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