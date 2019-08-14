Економісти пояснили, як ми обираємо собі партнерів для сексу

Жінки цінують себе з роками більше, а чоловіків прикрашає...

Як невидима рука ринку контролює "біржу" наречених, чиї акції з роками тільки зростають, а хто ризикує збанкрутувати? Учені з Квінслендського технологічного університету і Університету Нового Південного Уельсу в Австралії застосували принципи економіки до вивчення стосунків. Дослідження вас здивує.

До вибірки потрапив 3261 учасник онлайн-опитування. Серед респондентів були гетеросексуали, бісексуали та пансексуали. На момент дослідження ніхто не перебував у серйозних стосунках.

Це цікаво: Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок

Що виявили вчені?

З віком жінки більше цінують себе – їх планка тільки підвищується, зробили висновок вчені. Крім того, особливий інтерес потенційні партнери та партнерки виявляють до бісексуальних жінок.

Що стосується чоловіків, їх "цінник" значно зростає разом з рівнем освіти.

Жінки цінують в чоловіках наявність вищої освіти

І чоловіки, і жінки хочуть займатися сексом, але з економічної та еволюційної точки зору невід'ємний дисбаланс витрат, пов'язаний з роллю жінок у репродукції, підвищує їх ринкову вартість у порівнянні з чоловіками, – стверджує співавтор праці, доктор Стівен Уайт.

Теоретичною основою роботи стало дослідження американських вчених, що вийшло у 2004 році під назвою "Сексуальна економіка". У цій статті описується, що секс став "розмінною монетою", причому в патріархальному суспільстві вважається, що жінки продають секс як благо, а чоловіки його купують.

Візьміть до уваги: Не сексом єдиним: ці речі можуть довести її до оргазму