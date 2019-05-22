Яким є термін експлуатації смартфонів і чому їх не потрібно часто міняти

Кожен виробник, випускаючи щороку новий флагманський пристрій, не лише хизується своїми вміннями та можливостями, а й спонукає нас, покупців, несвідомо задумуватися над зміною смартфона. Та чи варто відразу бігти до крамниці, аби вибрати гідну заміну тому гаджету, яким ви користуєтесь? Розберімось!

Кожен пристрій має свій термін експлуатації. Саме цей час, за словами виробників, має пропрацювати гаджет так, щоб ви не отримували дискомфорту під час користування. Звичайно ж, термін може скорочуватися, і не в останню чергу саме через користувача, але про це трішки згодом.

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Термін експлуатації смартфона

Якщо ви заглянете до інструкції, яка йде в комплекті з вашим улюбленим пристроєм, то дізнаєтесь, що він має певний термін експлуатації. Ні, це зовсім не означає, що по завершенню цього строку гаджет самознищиться тощо. Просто потрібно бути готовими до того, що з часом його працездатність буде знижуватися.

Термін експлуатації сучасних смартфонів - 2 роки.

Звернувши увагу на цю цифру, дехто з вас скрушно похитав головою, адже як так може бути? Он, у бабці Галі старенький телефон уже понад 8 років відпрацював, і нічо'. І ви будете мати рацію. Ніхто не каже, що по завершенню терміну експлуатації смартфон в один чудовий день просто вимкнеться і все. Але до такого сценарію теж варто бути готовим.

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Що скорочує термін експлуатації

Термін експлуатації, як ви вже зрозуміли, здебільшого залежить саме від експлуататора (користувача). Відповідно, якщо ви будете дбайливо ставитися до свого пристрою, то і він прослужить довше.

Ніяких падінь. Кожна раптова зустріч вашого смартфона з землею може бути для нього останньою, і ви це прекрасно розумієте. Втім, бувають і такі щасливчики, в яких при падінні ніколи не розбивається екран, але це не означає, що з гаджетом усе гаразд. На жаль, ми не можемо заглянути всередину пристрою, аби переконатися, що при падінні нічого не пошкодилося.

З життя: падіння дорогого смартфона стало причиною не розбиття екрана, а виходу з ладу якогось з механізмів, який відповідає за увімкнення. Усунення проблеми, за прогнозами фахівців, обійдеться у понад 20% вартості смартфона.

Ніякої води. Навіть, якщо ваш смартфон захищений від води за стандартом IP, це зовсім не означає, що контакти з водою йому абсолютно не страшні. Окей, спочатку можна буде не перейматися, а от з часом усі заглушки та інші захисні елементи мають властивість виходити з ладу, а це означає, що пристрій може почати боятися води так само, як сусідський кіт.

З інструкції: більшість виробників смартфонів, які мають стандарт IP, наголошують на тому, що пристрій не варто занурювати у воду. Тим більше, у солену.

Ваша активність. Так, те, скільки часу ви проводите за смартфоном, також впливає на його "живучість". Особливо страждають акумулятор і екран.

Акумулятор з часом втрачає свою місткість, а це означає, що через рік-два він буде тримати заряд значно скромніше. Якщо вам вистачало пристрою до завтрашнього вечора, то через рік смартфон проситиметься на зарядку до обіду завтрашнього дня. А через два - до сьогоднішнього вечора. Будьте готові до цього!

Деякі екрани з часом мають властивість вигорати. Ні, не панікуйте, вони не самозаймаються з метою попрощатися з вами. Просто на екрані можуть з'являтися як просто хаотично розкидані білі крапочки (вигорілі пікселі), так і з'являтися артефакти, які нагадують про те, чим ви зазвичай займаєтесь на смартфоні (хвороба більшості старих Samsung). Відповідно, якщо ви проводите за смартфоном по 6-8 годин на добу, будьте готові до того, що через рік-два матриця подарує вам незабутні відчуття, які явно не принесуть задоволення від експлуатації.

Оновлення ПЗ. Так, ви будете здивовані, але кожна нова версія операційної системи (чи то iOS, чи то Android) не вельми позитивно впливатиме на швидкість та продуктивність вашого гаджета. Винятки з правила є, але їх не так уже й багато, адже користувачі масово скаржаться на те, що пристрій починає "тупити" та кидати коники після оновлення. Як це лікується? А просто: не оновлюйте гаджет, якщо користуєтесь ним понад рік.

Як показує практика: кожне нове ПЗ містить безліч "фішок", які можуть неабияк стомлювати пристрій зі старим "залізом".

А тепер візьміть до рук свій смартфон (звичайно ж, якщо ви не читали цю писанину з нього). Падав? Тонув? Купили давно? Якщо відповіді на ці питання будуть ствердні, то можете спокійно користуватися ним і надалі. Не ведіться на пастки маркетологів, не віддавайте свої гроші за те, що вам відверто не потрібно. І не забувайте, що останній голос завжди за вами. Ну а телефон краще тримати у теплі та чохлі ;)

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