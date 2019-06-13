Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета

13 червня у США надійшов перший у світі мобільний телефон. Ним стала модель Dynatac 8000x, виробництвом якої займалася компанія Motorola. На той час гаджет був надзвичайно компактним: усього 33 сантиметри в довжину. Розповідаємо вам про еволюцію найулюбленішого пристрою у світі!

Мобільні телефони з'явилися не відразу, і це зрозуміло. Передували цим пристроям автомобільні радіотелефони. Вони були шалено громіздкими та важили майже 15 кілограмів, але це нікого не зупиняло, адже ці пристрої дозволяли залишатися на зв'язку за межами власної оселі або робочого місяця. Але ж прогрес не стоїть на місці!

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Мартін Купер, інженер Motorola, котрий займався цим напрямом, запропонував дещо доопрацювати пристрій, зменшивши його вагу. Це дозволило носити гаджет з собою. Звичайно ж, до кишені таке одоробло не покладеш, а от до кейса – цілком!

Для того, щоб реалізувати задум Купера витратили 90 мільйонів доларів, а також цілих 15 років!

Ви, мабуть, чули про цей вишуканий тролінг творця Motorola. 3 квітня 1973 року він зателефонував Джоелю Енгелю, начальнику дослідного відділу Bell Laboratories (читайте: затятому конкуренту) та сказав: "Вгадай, звідки я дзвоню?.. Я дзвоню тобі зі стільникового телефону".

Перший у світі мобільний телефон

Motorola DynaTAC 8000X, який за сучасними мірками складно назвати компактним, на той час важив якісь там 1,15 кілограма та мав розміри 22,5х12,5х3,75 см (якщо рахувати ще й антену, то й усі 33 см у довжину). Саме 13 червня 1983 року він з'явився у продажу, спричинивши неабиякий ажіотаж.

Цікаво, що від одного заряду можна було здійснити 30 хвилин телефонних розмов, а от "підживити" пристрій було непросто, адже на це йшло шалених 10 годин. До 1983 року було випущено 5 таких телефонів, а от згодом з'явилися комерційні його версії. Вони важили по 850 грамів і коштували якихось там 3995 доларів США. Зауважимо, що за перший рік продажів гаджет придбали 12 тисяч американців.

36 років еволюції телефонів

Motorola International 3200

Це був перший телефон стандарту GSM. Також слід зазначити, що цей гаджет уже впевнено поміщався в долоню, хоч довжелезна антена робила його візуально більшим. Якщо порівнювати його з Motorola DynaTAC 8000X, то він виявиться ще й значно тоншим. Випустили цей пристрій у 1992 році.



Motorola Startac 8000

Це вже була справжня революція. Гаджет, родом із 1996 року, важив усього 88 грамів і був жабкою. Від одного заряду можна було спілкуватися до 60 хвилин (насправді, показники були нижчими). Також у комплекті була додаткова батарея для швидкої заміни. Ну і не варто забувати про те, що пристрій отримав LCD-дисплей.

Nokia 8110

Ще один популярний телефон, який пам'ятає кожен, хто дивився "Матрицю". Так, цей пристрій, який у народі назвали "бананофоном", привернув до себе увагу не одного мільйона глядачів, і це було у 1996 році. Телефон був іміджевим, а його клавіатура ховалася за захисною кришкою. Цікаво, що у перший партії була спеціальна кнопка на задній панелі, при натисканні якої кришка самостійно виїжджала з клавіатури та заїжджала назад. Згодом у магазинах почали з'являтися спрощені версії, на яких цей процес потрібно робити вручну.

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Nokia 3310

У 2000-му році показали цей пристрій, і він відразу ж закохав у себе всіх, хто бодай колись користувався телефонами. Крута автономність, шалена міцність та компактні розміри. Що ще потрібно для того, аби з комфортом обговорювати чергову "мильну оперу" з подругою, котра живе через дорогу. Цікавим є той факт, що деякі акуратисти умудрилися користуватися цим гаджетом і по сей день.

Motorola RAZR V3

Компанія Motorola завжди задавала тренди. Ось і з'явилась жабка, якою марили всі. Жабка, яку знімали не в одному фільмі. І байдуже, що вона мала дуже посередні технічні характеристики. Натомість можна було пафосно та гучно ляснути нею по завершенню розмови з тим, хто тебе дратує. Геніально, як на 2004 рік!

iPhone

Друге дихання революції гаджетів відбулося тоді, коли в 2007 році Стів Джобс показав iPhone. Так, він був далеким від тих пристроїв, якими ми користуємось сьогодні, але його аж ніяк не можна було списувати з рахунків! Пристрій оснастили акселерометром, технологією multi-touch (можна використовувати кілька пальців одразу). Не варто забувати й про дизайн, який з кожним роком буде удосконалюватися та "шліфуватися".

А яким був ваш перший телефон? Пишіть у коментарях!

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