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RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
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От уміли раніше робити надійні телефони. І заряджати не потрібно було щодня. І страшно було лише за плитку на кухні, на яку падав омріяний гаджет. І хуліганам можна було наваляти, і навіть у футбол зіграти. Радіо МАКСИМУМ розповідає вам про найкращі телефони 2000-х років, які хотів собі кожен!
Якщо у 2019-му році люди мріють про iPhone XS та Samsung Galaxy Note9, то у 2000-х роках пересічний українець марив "Нокією" 3310 та іншими легендарними телефонами. Звичайно ж, зараз на всі ці гаджети без сліз не глянеш: мініатюрні екрани, мала місткість акумулятора, мало пам'яті, але ж тоді вони викликали непідробні емоції, адже в руках був не черговий кавальчик пластику. Давайте трішки поностальгуємо, адже нам є що згадати.
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Легендарні телефони Nokia
Nokia 3310
Цей телефон, який став справжньою "іконою міцності", показали у 2000 році. Користувач отримував на той час шалено компактний гаджет, який міг похизуватися неабиякою автономністю. Якщо говорити про цифри, то важила 3310 усього 133 грами. Не менше користувачам подобалася й якість прийому сигналу, адже з телефоном можна було сміливо спуститися до підвалу, залишаючись на зв'язку. Тим більше, що Nokia пообіцяла до 55 годин у режимі очікування. Насправді ж, телефон працював і до тижня. Магія поза Хоґвортсом!
Міцності Nokia 3310 можна співати оди, адже цей телефон міг пережити будь-яке падіння. Пам'ятається, як старшокласники грали у футбол стареньким 3310, який після низки ударів міг спокійно приймати дзвінки. Зараз на таке мало б хто наважився.
|Дата анонсу
|2000
|Вага
|133 грами
|Особливості
|гра "Змійка"
|Акумулятор
|900 мАг
Nokia 6230i
Це був телефон, про який мріяв чи не кожен старшокласник. Компактний, з кольоровим екраном, пристойною камерою, а також можливістю розширення вбудованої пам'яті аж (!) до 512 мегабайтів. Справжнє комбо, яке всьому світу показали у 2005 році. 6230i отримав 1,3-мегапіксельну камеру, екран на 1,5 дюйма, а також акумулятор на 900 мАг. Крім того, пристрій оснастили не лише інфрачервоним портом, а й Bluetooth 1.2.
|Дата анонсу
|2005
|Вага
|99 грами
|Камера
|1,3 Мп
|Акумулятор
|900 мАг
Nokia N73
N73 – гаджет, який став чи не найпопулярнішим смартфоном від Nokia на той час, і це не дивно, адже пристрій вражав своїми можливостями, а також дизайном. Nokia N73 отримала 2,4-дюймовий екран, 3,15-мегапіксельну основну камеру з оптикою Carl Zeiss, і ще тут з'явилася ще й камера для відеодзвінків. Також гаджет міг похизуватися роботою на базі операційної системи Symbian OS 9.1. Телефон не лише ідеально фотографував, як на той час, а й задовольняв абсолютно всі потреби середньостатистичного користувача. Я вже промовчу про ту кількість СМС-повідомлень, набраних за допомогою його клавіатури. Єдиним доволі слабким місцем у ньому була шторка камери, розслоняння якої активізовувало програму "Камера". Як тільки шлейф виходив з ладу, камера перестала запускатися після розкривання механізму.
|Дата анонсу
|2006
|Вага
|116 грамів
|Камера
|3,15 Мп
|Акумулятор
|1100 мАг
|ОС
|Symbian
Музичні Sony Ericsson
Sony Ericsson K750
"Сонька" K750 здійснила справжній фурор. Це був не лише цікавий зовні пристрій, а й дуже пристойний у плані технічних характеристик. Потенційний власник отримав порівняно великий екран, можливість розширити пам'ять за допомогою карт, а також камеру, яка запихала за пояс конкурентні рішення. Здається, лише в ті часи Sony вміла ставити у телефони круті камери. Не те, що зараз! Ех...
|Дата анонсу
|2005
|Вага
|99 грамів
|Камера
|2 Мп
|Акумулятор
|900 мАг
Sony Ericsson W595
Справжні меломани пам'ятають музичний слайдер W595. Нагадаємо, що індекс W означав, що перед користувачем гаджет лінійки Walkman, під якою продавалися телефони, в яких акцент робився саме на музиці. Що ж у 2008 році отримували власники новинки? 2,2-дюймовий екран, 950 мАг акумулятора для тривалого смакування улюбленими композиціями, 3,15-мегапіксельну камеру, а також можливість розширення пам'яті до 8 ГБ (зазначимо, що карта на 2 ГБ уже йшла в комплекті). Звичайно ж, це не трендові зараз 32 ГБ, але на той час цей обсяг було складнувато забити.
|Дата анонсу
|2008
|Вага
|104 грами
|Особливості
|Плеєр Walkman, перемикання композиції струшуванням
|Камера
|3,15 Мп
|Акумулятор
|950 мАг
Стильні Motorola
Motorola RAZR V3
Чи не найстильніша "жабка", яку коли-небудь випускали. Так, вона не могла похизуватися пристойним об'ємом пам'яті, крутою камерою та іншими штучками. Натомість користувачі отримували преміальний пристрій, який свідчив про те, що перед вами справжній бізнесмен або той, у кого відмінний смак. Усе просто, як борщ! І тільки не кажіть, що не мріяли отак пафосно покласти трубку, гучно "закривши" жабку.
|Дата анонсу
|2004
|Вага
|95 грамів
|Особливості
|формфактор "жабка"
|Акумулятор
|680 мАг
Motorola SLVR L7
Цей телефон можна вважати "сплюснутим" RAZR V3. Однією з особливостей цього гаджета є використання авіаційного алюмінію, який робить корпус надзвичайно міцним. На жаль, за рік камера не сильно змінилася. Натомість виробник уже знайшов місце для карти пам'яті, за допомогою якої скромні 11 МБ можна було розширити до пристойного 1 ГБ.
|Дата анонсу
|2005
|Вага
|96 грамів
|Особливості
|корпус з авіаційного алюмінію
|Акумулятор
|820 мАг
А який телефон 2000-х років мріяли мати ви? Пишіть свої відповіді у коментарях ;)
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