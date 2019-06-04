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Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

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Ці поради врятують смартфон влітку - фото 1
Ці поради врятують смартфон влітку

Кожен із нас знає, що смартфони катастрофічно не переносять різкі перепади температури, тому взимку старається користуватися гаджетом особливо обережно. Втім, влітку чомусь про це мало хто замислюється. Розповідаємо, як користуватися смартфоном у спеку, аби він пропрацював якомога довше.

Отже, як ми вже зазначили, гаджети такого штибу надзвичайно чутливі до різких перепадів температури. І літо - ідеальна пора року, коли ваш улюблений пристрій може починати викидати усіляких коників, чого не було раніше.

Це цікаво: Яким є термін експлуатації смартфонів і чому їх не потрібно часто міняти

Знімаємо чохол

Як би це дивно не звучало, але влітку більшість експертів рекомендують знімати захисний чохол. Це робиться для того, щоб відбувалася терморегуляція. Якщо ваш гаджет - сендвіч зі скла та металу, то він самостійно буде охолоджуватися, що властиво матеріалам, з яких він виготовлений. Уявіть, що чохол - тепла ковдра, в яку ви закуталися при +30! Вам було б, м'яко кажучи, дискомфортно. Це й стосується смартфона.

На літо рекомендуємо знімати захисний чохол - фото 331780

Не залишайте в салоні авто

По-перше, нічого не варто залишати в салоні автомобіля без нагляду, адже так ви примножуєте шанси, що розіб'ють скло та поцуплять все, що погано лежить. По-друге, в машині температура значно вища, ніж назовні, якщо не вмикати кондиціонер. Про це не варто забувати. Також рекомендуємо влітку не зловживати поєднанням СМАРТФОН+ЗАРЯДКА під час навігації. Пам'ятайте, що при зарядці гаджет неабияк гріється, до цього додаємо прямі сонячні промені, які нагрівають його, а також програми з навігацією. Виходить практично вибухова суміш!

Смартфон у ролі навігатора - популярний сценарій використання - фото 331779

Ніяких ігор

Це здебільшого стосується ситуацій, коли ви вирушаєте кудись на відпочинок. Уявляємо собі ситуацію: ви лежите на пляжі і вирішили поганяти танчики. Все було б нічого, якби ігри не нагрівали корпус смартфона. До цього додається ще й нагрів від сонця, і ми отримуємо надзвичайно гарячий пристрій. І якщо ваші руки ще можуть стерпіти температурні коливання, то "нутрощі" гаджета - ні! Цілком імовірно, що може від нагрівання відклеїтись якийсь з компонентів. Найгірше буде, якщо цим "компонентом" стане екран...

Літо - не найкраща пора для ігор на смартфоні - фото 331778

Актуально: Сповідь продавця про б/у техніку: чому НЕ варто купувати вживаний товар

Уникаємо води

Як би це банально не звучало, але саме влітку збільшується кількість випадків, коли смартфон просто тоне, до прикладу, в басейні. Щоби цього не сталося рекомендуємо не носити гаджет всюди з собою, якщо ви не впевнені, що ваші друзі жартома не кинуть вас у водойму. Нагадаємо, що гаджети з захистом за стандартом ІР також не бажано занурювати у воду, адже виробники не дають гарантії, що гаджет залишиться справним після такої "атракції".

Бережіть свій смартфон від потрапляння води - фото 331777

Ніяких павербенків

Як показує практика, саме влітку смартфони розряджаються з шаленою швидкістю. Воно й не дивно, адже потрібно і сотні фото зробити, і зателефонувати десятку друзів, і написати кілька постів у Twitter. Все це негативно вплине на заряд. Та й яскравість екрана також посадить акумулятор. Гаразд, можна ж скористатися павербенком. А ми б не рекомендували це робити. Принаймні просто неба, адже знову відбувається гримуча суміш: нагрівання смартфона під час зарядки та за допомогою сонячних променів. Ми не лякаємо вас, але ви ж не хочете, щоб улюблений гаджет спалахнув у руках?

Під час зарядки смартфони пристойно гріються - фото 331776

Якщо дотримуватися бодай цих правил, ваш смартфон буде мати значно більше шансів пережити літо, а ви на гроші, зекономлені на ремонт, зможете вирушити кудись на відпочинок. Ідеальний злочин, чи не так? ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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