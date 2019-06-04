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Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
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Кожен із нас знає, що смартфони катастрофічно не переносять різкі перепади температури, тому взимку старається користуватися гаджетом особливо обережно. Втім, влітку чомусь про це мало хто замислюється. Розповідаємо, як користуватися смартфоном у спеку, аби він пропрацював якомога довше.
Отже, як ми вже зазначили, гаджети такого штибу надзвичайно чутливі до різких перепадів температури. І літо - ідеальна пора року, коли ваш улюблений пристрій може починати викидати усіляких коників, чого не було раніше.
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Знімаємо чохол
Як би це дивно не звучало, але влітку більшість експертів рекомендують знімати захисний чохол. Це робиться для того, щоб відбувалася терморегуляція. Якщо ваш гаджет - сендвіч зі скла та металу, то він самостійно буде охолоджуватися, що властиво матеріалам, з яких він виготовлений. Уявіть, що чохол - тепла ковдра, в яку ви закуталися при +30! Вам було б, м'яко кажучи, дискомфортно. Це й стосується смартфона.
Не залишайте в салоні авто
По-перше, нічого не варто залишати в салоні автомобіля без нагляду, адже так ви примножуєте шанси, що розіб'ють скло та поцуплять все, що погано лежить. По-друге, в машині температура значно вища, ніж назовні, якщо не вмикати кондиціонер. Про це не варто забувати. Також рекомендуємо влітку не зловживати поєднанням СМАРТФОН+ЗАРЯДКА під час навігації. Пам'ятайте, що при зарядці гаджет неабияк гріється, до цього додаємо прямі сонячні промені, які нагрівають його, а також програми з навігацією. Виходить практично вибухова суміш!
Ніяких ігор
Це здебільшого стосується ситуацій, коли ви вирушаєте кудись на відпочинок. Уявляємо собі ситуацію: ви лежите на пляжі і вирішили поганяти танчики. Все було б нічого, якби ігри не нагрівали корпус смартфона. До цього додається ще й нагрів від сонця, і ми отримуємо надзвичайно гарячий пристрій. І якщо ваші руки ще можуть стерпіти температурні коливання, то "нутрощі" гаджета - ні! Цілком імовірно, що може від нагрівання відклеїтись якийсь з компонентів. Найгірше буде, якщо цим "компонентом" стане екран...
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Уникаємо води
Як би це банально не звучало, але саме влітку збільшується кількість випадків, коли смартфон просто тоне, до прикладу, в басейні. Щоби цього не сталося рекомендуємо не носити гаджет всюди з собою, якщо ви не впевнені, що ваші друзі жартома не кинуть вас у водойму. Нагадаємо, що гаджети з захистом за стандартом ІР також не бажано занурювати у воду, адже виробники не дають гарантії, що гаджет залишиться справним після такої "атракції".
Ніяких павербенків
Як показує практика, саме влітку смартфони розряджаються з шаленою швидкістю. Воно й не дивно, адже потрібно і сотні фото зробити, і зателефонувати десятку друзів, і написати кілька постів у Twitter. Все це негативно вплине на заряд. Та й яскравість екрана також посадить акумулятор. Гаразд, можна ж скористатися павербенком. А ми б не рекомендували це робити. Принаймні просто неба, адже знову відбувається гримуча суміш: нагрівання смартфона під час зарядки та за допомогою сонячних променів. Ми не лякаємо вас, але ви ж не хочете, щоб улюблений гаджет спалахнув у руках?
Якщо дотримуватися бодай цих правил, ваш смартфон буде мати значно більше шансів пережити літо, а ви на гроші, зекономлені на ремонт, зможете вирушити кудись на відпочинок. Ідеальний злочин, чи не так? ;)
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