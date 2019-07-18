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Яким буде місяцехід від японської компанії Toyota
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Автовиробник Toyota і японське аерокосмічне агентство JAXA уклали трирічний договір про співпрацю, у рамках якого буде розроблений пілотований будинок на колесах для вивчення поверхні Місяця. В основу місяцеходу ляже серійна модель компанії.
Під час прес-конференції представники компаній оголосили, що до кінця цього року жодних робіт зі створення прототипу вести не будуть: фахівці повністю зосередяться на складанні докладних технічних вимог і завдань, а вже з 2020 року почнеться повноцінна робота над місяцеходом. Перший тестовий прототип, зрозуміло, буде тільки для випробувань на Землі, його компанія планує добудувати до 2022 року.
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Експериментальний зразок буде створений на основі серійної моделі Toyota – він стане зменшеною копією майбутнього місяцеходу. Підсумковий варіант, який відправиться на Місяць, за розміром буде як середній за розмірами автобус. У довжину він сягатиме шести метрів, завширшки – 5,2 метра, а у висоту – 3,8 метра. В кабіні організують житловий відсік площею 13 квадратних метрів, в якому розмістяться два астронавти.
Перший дослідний зразок, готовий до відправки на Місяць, планують побудувати до 2027 року. Японське аерокосмічне агентство JAXA хоче, щоб астронавти могли працювати на Місяці по шість тижнів, а місяцехід міг долати відстань у тисячу кілометрів. Крім того, житлова кабіна буде обладнана системою подачі кисню, щоб космонавтам не довелося всі шість тижнів провести в скафандрах.
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