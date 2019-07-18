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Яким буде місяцехід від японської компанії Toyota

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Місяцехід буде збудований на базі авто Toyota - фото 1
Місяцехід буде збудований на базі авто Toyota

Автовиробник Toyota і японське аерокосмічне агентство JAXA уклали трирічний договір про співпрацю, у рамках якого буде розроблений пілотований будинок на колесах для вивчення поверхні Місяця. В основу місяцеходу ляже серійна модель компанії.

Під час прес-конференції представники компаній оголосили, що до кінця цього року жодних робіт зі створення прототипу вести не будуть: фахівці повністю зосередяться на складанні докладних технічних вимог і завдань, а вже з 2020 року почнеться повноцінна робота над місяцеходом. Перший тестовий прототип, зрозуміло, буде тільки для випробувань на Землі, його компанія планує добудувати до 2022 року.

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Експериментальний зразок буде створений на основі серійної моделі Toyota – він стане зменшеною копією майбутнього місяцеходу. Підсумковий варіант, який відправиться на Місяць, за розміром буде як середній за розмірами автобус. У довжину він сягатиме шести метрів, завширшки – 5,2 метра, а у висоту – 3,8 метра. В кабіні організують житловий відсік площею 13 квадратних метрів, в якому розмістяться два астронавти.

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Яким буде місяцехід від японської компанії Toyota - фото 341596

Яким буде місяцехід від японської компанії Toyota - фото 341597

Яким буде місяцехід від японської компанії Toyota - фото 341598

Яким буде місяцехід від японської компанії Toyota - фото 341599

Перший дослідний зразок, готовий до відправки на Місяць, планують побудувати до 2027 року. Японське аерокосмічне агентство JAXA хоче, щоб астронавти могли працювати на Місяці по шість тижнів, а місяцехід міг долати відстань у тисячу кілометрів. Крім того, житлова кабіна буде обладнана системою подачі кисню, щоб космонавтам не довелося всі шість тижнів провести в скафандрах.

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Джерело: Motor
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