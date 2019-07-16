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Як виглядає туманність Орла: захопливе фото віл NASA

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Як виглядає туманність Орла - фото 1
Як виглядає туманність Орла / instagram.com/nasahubble

У мережі показали неймовірний кадр туманності Орла за 7 тисяч світлових років від нашої планети. Виглядає справді фантастично!

Телескоп Hubble зумів зробити свіжий знімок туманності Орла, молодого розсіяного зоряного скупчення, яка за 7 тисяч світлових років від Землі. Відповідний кадр з'явився на офіційному профілі в Instagram телескопу, який на орбіті Землі ще з 1990 року.

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"Ця хвилеподібна башта з газу та пилу підіймається із зоряного скупчення, яке називають туманністю Орла. Висота такої вежі складає близько 9,5 світлових років (або близько 57 трильйонів миль), що майже удвічі більше, аніж відстань від нашого Сонця до найближчої зірки", – відзначають учені.

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instagram.com/nasahubble

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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