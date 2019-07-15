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NASA буде друкувати кораблі на 3D-принтері у відкритому космосі

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Принтер дозволить заощаджувати гроші на доставку деталей - фото 1
Принтер дозволить заощаджувати гроші на доставку деталей

NASA уклала контракт на $ 73,7 млн ​​з каліфорнійською компанією Made in Space на створення супутника. Він буде виробляти і збирати компоненти для космічних апаратів на орбіті.

Перший демонстраційний супутник Archinaut One запустять на низьку орбіту не раніше 2022 року. Його основна робота – друк двох стрижнів довжиною близько 10 метрів кожен. На них розгорнуто сонячні панелі, які, за словами NASA, забезпечать до п'яти разів більше енергії, ніж традиційні панелі тієї ж площі, що використовуються на космічних апаратах.

І ще: Чому на Марсі та Місяці досі нема астронавтів: відповідь NASA

У перспективі технологію хочуть використовувати для будівництва в космосі комунікаційних антен, великомасштабних космічних телескопів і навіть станції на Місяці і Марсі.

3D-принтер уже успішно пройшов випробування на борту МКС. Космонавти використовують його для виробництва дрібних деталей і витратних матеріалів, це дозволяє не чекати поставок з Землі і економити на вартості доставки.

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Джерело: New Atlas
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