Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження

Популярні голлівудські фільми можна переглядати купу разів. При цьому завжди здається, що стрічка вийшла геть нещодавно, але ж першим "Зоряним війнам" у 2018-му виповнився вже 41 рік! Дивись, які шедеври з'явилися на світ одночасно з тобою.

Склали добірку фільмів, які з'явилися в твій рік народження. Швидше шукай, що будеш дивитися сьогодні ввечері ;)

Хіти 70-90: Дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження

Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини (2003)

Перша частина пригод Джека Горобця вийшла 15 років тому! А Джонні Депп, здається, так і не постарів. Ми не віримо, що ти досі не бачив цей фільм, але переглядати його можна просто нескінченно. Повір, кожного разу знайдеться кумедна цитата улюбленого пірата, яку ти не помітив попереднього перегляду!

Спіймай мене, якщо зможеш (2002)

Лікар, помічник прокурора, пілот – все це головний персонаж фільму. І його, між іншим, грає Леонардо Ді Капріо. І він же знає, як заробити мільйон доларів. Щоправда, незаконно. Але чи понесе він відповідальність за шахрайство, ми не скажемо – дивись сам! Тим більше, що фільм так само цікавий, як і 16 років тому.

Володар перснів: Хранителі Персня (2001)

Перша частина легендарної кінотрилогії вийшла в 2001-му. Хоча стрічка знята ніби вчора, адже спецефекти справді вражають. На рахунку картини, у якій уцвіте і пахне зовсім молодий Елайджа Вуд, чотири Оскари і під сотню інших престижних кінонагород.

Гладіатор (2000)

П'ять Оскарів, два Золотих глобуси, чотири BAFTA і навіть номінація Греммі – все це про один "Гладіатор". Фільм про інтриги в Римській імперії подивитися варто через костюми і режисерську роботу. А неймовірний Рассел Кроу в ролі полководця Максимуса зачаровує!

Бійцівський клуб (1999)

Фільм знятий за мотивами книги Чака Паланіка, і зовсім не віриться, що з моменту прем'єри минуло вже 19 років. Спочатку "Бійцівський клуб" не зібрав і половини коштів, які були витрачені на зйомки, але через десять років картина стала культовою. У ролях справжнісінький зірковий десант – Бред Пітт, Хелена Бонем-Картер і Едвард Нортон.

Шоу Трумана (1998)

Фільму стукнуло два десятки, але він актуальний, як ніколи. Кожен крок Трумана знімають камери, а за його життям стежать тисячі глядачів біля екранів телевізорів. Ось тільки головний герой телешоу про це не знає. Дивитися на Джима Керрі в незвичному для нього трагічному образі однозначно варто.

Титанік (1997)

Здається, фільм, в кінці якого ридають абсолютно всі, був завжди. Але картині з Ді Капріо та Кейт Вінслет всього 21 рік. Та й взагалі 1997-й багатий на шедеври – тоді ж вийшли "Достукатися до небес", "Люди в чорному", "П'ятий елемент".

День незалежності (1996)

Кіно про інопланетян, у головній ролі знявся Вілл Смітт. Між іншим, за картиною навіть вийшла однойменна гра для приставок, які в свій час була шалено популярною.

Джуманджі (1995)

Пригодницький бойовик про нешкідливу на перший погляд настільну гру в дев'яностих дивилися всі. Перш ніж оцінювати однойменну картину 2017-го, глянь ту, якій вже 23 роки. І спробуй знайти десять відмінностей в якості.

Форест Гамп (1994)

Драма за романом Вінстона Грума стала класикою жанру. Щоправда, фільм від книги значно відрізняється, але це не робить його гіршим. "Форест Гамп" отримав шість Оскарів та вічну любов кіноманів, так що швидше дивитися, яким був Том Хенкс чверть століття тому!

День бабака (1993)

Фільму, страшно подумати, вже чверть століття, але в "Дні бабака" час зупинився. Все, про що мріє герой, – 3 лютого, але на календарі красується тільки друге число.

Аладдін (1992)

Чудовий мультфільм про ув'язненого в лампі джина з'явився майже 26 років тому, хоча за графікою може обігнати і деякі сучасні картини. Якщо забув, чим закінчується історія дрібного злодюжки Аладдіна, принцеси Жасмин і прирученої мавпи, швидше вмикай стрічку.

Красуня і чудовисько (1991)

Ще один мультик з минулого століття, який підкорив світ. Сюжет відомий всім, а графіка стрічки вчергове вражає. Мультиплікатори "Волта Діснея" постаралися – образи врізалися в пам'ять глядачів навічно.

Сам удома (1990)

Цей фільм ми традиційно переглядаємо на новорічних святах каждого року, каждого! ;) Головне, що щоразу історія Кевіна нас веселить, тож уявити Новий рік чи Різдво без "Сам удома" неможливо.

Русалочка (1989)

Всі дівчатка якщо і не мріяли бути схожими на Аріель, то точно захоплювалися головною героїнею "Русалочки". Мультик і досі полюбляють сучасні діти, а йому вже практично 30 років!

Міцний горішок (1988)

15 липня 1988 року в світовий прокат вийшов фільм режисера Джона Мактірнана "Міцний горішок" (англомовна назва "Die Hard"). Ця картина, знята за книгою американського детективного письменника Родеріка Торпа "Ніщо не вічне", поклала початок цілої серії кінострічок. Головну роль офіцера поліції Джона Макклейна зіграв незрівнянний Брюс Вілліс, і вона вважається однією з найкращих в кар'єрі актора.

Брудні танці (1987)

Американська мелодрама з Патріком Суейзі і Дженніфер Грей змусила записатися на танці не одну дівчину. Класно, що картина стала легендарною, хоча й була доволі малобюджетною. Крім цього, стрічка отримала Золотий глобус та Оскар.

Назад в майбутнє (1986)

Фільм варто дивитися, якщо любиш хороші комедії. Кіно знімали в 1985 році, але дія відбувається в 1955-му. Історія дуже цікава – головний герой закохує в себе ... свою ж маму. Цікаво, як він все розрулить? Швидше дивись!

Дев'ять з половиною тижнів (1985)

Мелодрама для романтиків. Ти пам'ятаєш сексуальний танець під пісню "You can leave your hat on" Джо Кокера? Так ось – ця сцена (і ще кілька, які стали легендарними) – звідси.

Термінатор (1984)

Перший "Термінатор" викликав справжній фурор і при бюджеті в 6,4 млн доларів він окупився в 12 з гаком разів. Фільм також зробив відомим Арнольда Шварценеггера, до якого назавжди приклеївся образ машини-вбивці. Якщо ви не дивилися "Термінатора 1" – мерщій виправляйтеся!

Обличчя зі шрамом (1983)

Фільм, який змусить тебе задуматися про життя, навіть якщо ти зовсім не любиш бойовики. Заодно заціниш гру Аль Пачіно, від якого в вісімдесятих божеволіли всі.

Тутсі (1982)

Зараз фільм про безробітного актора, який змушений прикидатися жінкою, можливо, навіть не випустили б у прокат, але в 1982-му "Тутсі" отримала десять номінацій на Оскар і стала однією з найкращих комедій в історії кінематографа. Якщо хочеш дізнатися, чому Дастін Хоффман та Білл Мюррей стали такими популярними – вмикай, смійся та ділися враженнями!

Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега (1981)

Пригодницький фільм (режисер – Стівен Спілберг, сценарист і продюсер – Джордж Лукас), який став одним із найкращих зразків цього жанру. Перша частина пригод археолога-авантюриста Індіани Джонса отримала чотири премії Оскар та зібрала армію фанів. Цікаво, що бюджет стрічки склав 18 млн доларів, а в світовому прокаті "Індіана" зібрала понад 384 мільйони, ставши найкасовішим фільмом 1981 року.

Приборкання норовистого (1980)

Саме цей фільм зробив Адріано Челентано секс-символом у всьому світі. У 80-х в італійця були закохані наші бабусі, мами, а сильна половина людства захоплювалася Орнеллою Мутто. І не дарма! Рекомендуємо дивитися цей фільм із нотатником, аби записати геніальні цитати.

Чужий (1979)

Космічний фільм жахів, який створив новий образ, що ввійшов в історію кіно. "Чужий" режисера Рідлі Скотта визначив мейнстрім на довгі роки та значно випередив свій час якісними спецефекти. Оригінальний сюжет, неперевершені актори та гнітюча атмосфера – цей кіношедевр можна переглядати знову і знову!

Мисливець на оленів (1978)

Шедевр світового кіно про чотирьох американців російського походження, їх життя до, під час і після війни у В'єтнамі. Один з тих фільмів, про яких одностайно говорять як про найулюбленіший. Він вражає чарівністю та трагізмом, а ще приголомшує істинною людяністю. Картина відзначена п'ятьма Оскарами, включаючи нагороди за найкращий фільм року, найкращу режисуру, звук і монтаж.

Енні Голл (1977)

Вуді Аллен зняв автобіографічний фільм та ще й сам зіграв головну роль! Відмінна іронічна картина, у якій режисер по-доброму розповів про своє життя, змушує задуматися про кохання в нашому житті і ставлення до шлюбу. Аллен продемонстрував вміння сміятися не тільки над іншими, а й над собою, що гідне особливої похвали. Зрештою, стрічку оцінили і глядачі, і критики, про що свідчать касові збори та чотири премії Оскар.

Роккі (1976)

Історія про боксера-аутсайдера, роль якого виконав юний Сильвестр Сталлоне, викликала справжній фурор. Картина отримала 10 номінацій на "Оскар" і виграла в трьох з них, зокрема номінацію "Найкращий фільм". Вона також мала величезний касовий успіх: при бюджеті всього в 1,1 млн доларів їй вдалося зібрати 225 млн по всьому світу. Перший фільм про Роккі однозначно вартий уваги!

Пролітаючи над гніздом зозулі (1975)

Один з найважчих фільмів 70-х, але його має побачити кожен, хоча б для загального розвитку. Режисер стрічки Мілош Форман зумів гідно екранізувати роман Кена Кізі та створив справжній кіношедевр, який став класикою. За увесь час існування премії Оскар картина "Пролітаючи над гніздом зозулі" стала другою з трьох фільмів, які завоювали її у всіх п'яти головних номінаціях.

А який фільм зі списку подобається вам найбільше? Пишіть у коментах!

Дивіться також: Як змінилися зірки серіалу Всі жінки відьми за 20 років