Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років

Серіал Всі жінки відьми швидко заслужив любов глядачів і досі його можна знайти на будь-якому каналі. Дивіться, як змінилися актори, що виконали головні ролі у серіалі Всі жінки відьми, за 20 років!

Рівно 20 років минуло з моменту виходу на телеекрани першої серії культового серіалу Всі жінки відьми. Дивіться, як з тих пір змінилися актори, що зіграли головних героїв.

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Аліса Мілано − Фібі

Аліса Мілано в серіалі зіграла роль молодшої сестри. Після закінчення зйомок актриса записала кілька своїх альбомів, разом з Холлі Беррі випускала лінію білизни і продовжувала грати в серіалах. Зараз Аліса одружена зі спортивним агентом Девідом Багліарі і насолоджується вихованням двох спільних дітей. Друга дитина у подружжя народилася 4 роки тому. Також актриса активно займається благодійністю.

Алісса Мілано

Шеннен Догерті − Прю

Прю − найстарша з сестер, її дар − телекінез. Шеннен була змушена піти зі знімального майданчика в кінці третього сезону. Після серіалу вона займалася озвученням мультфільмів, а також знялася в декількох фільмах у головній ролі. У 2015 році громадськості стало відомо, що Шеннен хвора на рак грудей. У 2017 шанувальники змогли видихнути: Догерті оголосила про ремісію.

Шеннен Доерті

Голлі Марі Комбс − Пайпер

З часів закінчення зйомок старша сестра Холлівелл відзначилася у "Мало брехунів", "Точці входу" і у реаліті-шоу, в котрому Комбс і Шеннен Догерті вирушили у подорож Америкою. Зараз у Мері є троє синів, недавно вона заручилася зі своїм бойфрендом.

Холлі Мері Комбс

Роуз Макгавен − Пейдж

Наймолодша з сестер з'явилася в серіалі після смерті Прю. Головне вміння Пейдж − пересування предметів у просторі. Після серіалу акторка стала дуже затребуваною та знялася в десятках фільмів і серіалів. На зорі своєї молодості зустрічалася з Мериліном Менсоном. Зараз актрисі 45 років, вона розлучена.

Роуз МакГоуен

Браян Краузе − Лео

До ролі ангела-хранителя Лео актор засвітився лише в другосортному "Поверненні у Блакитну лагуну" в парі з Мілою Йовович. Після завершення серіалу Браян зіграв у багатьох картинах, але ці фільми мало хто бачив. Був одружений, має дитину, деякий час зустрічався з Алісою Мілано.

Брайан Краузе

Джуліан Макмехон − Коул

Ось хто дійсно радує! Джуліан як був красенем, так ним і залишається. І не важливо, що йому вже 50. Його шкіра виглядає занадто гладкою, але навіть якщо тут постаралися фахівці, то вони зробили це прекрасно. До речі, і фізична форма актора дуже навіть нічого. Мабуть, демони не старіють :)

Джуліан Макмехон

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