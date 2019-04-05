Прийом дітей у 1 клас 2019: документи і правила вступу до школи

Повна загальна середня освіта є обов'язковою для всіх українців, тому в 1 клас підуть усі. Дізнайтеся, які документи потрібні на прийом у 2019 році, щоб вашу дитину зарахували до школи.

Цьогоріч прийом документів для вступу до першого класу відбуватиметься з 4 квітня по 31 травня 2019 року. Розповідаємо все, що треба знати про прийом учнів!

Документи для зарахування дитини у 1 клас школи:

Заява батьків/опікунів та паспорт (одного з них).

Паспорт громадянина України може замінити інший документ: тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Медична довідка про стан здоров'я дитини.

Якщо дитина з особливими потребами, то їй потрібен спеціальний документ про підтвердження її стану – висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами або висновок психолого-медико-педагогічної консультації (якщо він є у наявності). Важливо, щоб це був оригінал документу.

Документ, який підтверджує місце проживання дитини.

МОН наголошує, що місце проживання та місце реєстрації проживання не є тотожними поняттями. Саме тому використання місця реєстрації як єдиного підтвердження місця проживання є неприпустимим обмеженням права дитини на першочергове зарахування. МОН зазначає, що це може бути будь-який документ, який підтверджує місце проживання саме дитини або одного з батьків/опікунів. Будь-який документ, проте офіційний.

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За якою школою закріплено адресу дитини:

Для отримання такої інформації потрібно звернутись до школи або районного управління освіти. Також можна скористатись освітньою картою.

Кого зараховують до школи у першу чергу:

Всі діти, які підтвердили місце проживання, яке закріплене за відповідною школою.

Рідні або усиновлені брати та сестри дитини, яка навчається у конкретній школі.

Діти працівників цієї школи.

Випускники дошкільного підрозділу цієї школи.

Як відбувається прийом на вільні місця:

Батьки мають право обирати будь-яку школу та подавати туди документи.

Вільні місця можуть з’явитись у школі, коли будуть зараховані всі діти за місцем проживання.

На вільні місця діти зараховуються за результатом жеребкування. У 2019 році жеребкування відбудеться з 5 по 10 червня.

МОН зазначає, що за умови, якщо дитина не буде зарахована до жодної школи методом жеребкування, а за місцем проживання не буде вільних місць, тоді першокласника можуть скерувати до тієї школи у вашому населеному пункті, у якій залишились вільні місця.

Сам процес жеребкування – випадковий. У прозору скриньку чи інший прозорий контейнер завантажують жеребки (папірці, картки, кулі тощо). Як виглядатиме скринька та жеребки, визначатиме комісія з 3 осіб. Її затверджує директор школи. Усі жеребки мають бути однаковими й виглядати так, щоб ніхто не міг побачити їхній зміст у скрині. Також кожен має право оглянути жеребки та контейнер до початку процесу жеребкування. Кількість жеребків, має відповідати кількості учнів.

До 15 червня батьки мають надати оригінали документів та довідку закладу освіти, за яким закріплена територія, на якій проживає дитина. Довідка має повідомляти про те, що дитина відрахована з цього закладу або не зарахована до нього.

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбудеться у такому порядку:

До початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування.

Упродовж навчального року – у порядку надходження заяв на зарахування.

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