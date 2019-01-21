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Науковці розповіли, чому потрібно частіше подорожувати з дітьми

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Науковці рекомендують подорожувати з дітьми - фото 1
Науковці рекомендують подорожувати з дітьми

Якщо ви хочете, щоб ваші діти краще вчилися у школі і стали більш успішними? Тоді проведіть спільну відпустку та подорожуйте з ними.

Як повідомляє New York Post з посиланням на дослідження серед 1500 американських вчителів, 74% педагогів зійшлися на думці, що подорожі "дуже позитивно впливають на особистісний розвиток учнів".

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56% опитаних заявили про те, що подорожі наповнюють дитину позитивними емоціями, а також розвивають почуття гумору. Виявляється, діти, які мають можливості знайомитися з новою культурою, з більшою ймовірністю ставлять запитання, проявляють інтелектуальну допитливість, охочіше навчаються та досліджують щось нове.

Подорожі з дітьми позитивно впливають на їхню успішність - фото 302624
Подорожі з дітьми позитивно впливають на їхню успішність

Крім цього, ті діти, які подорожують, є більш терпимі, виявляють повагу та готові до співпраці. З одного боку, подібні поїздки – відчутний удар по сімейному бюджету, однак, як впевнені педагоги, батьки обов'язково отримають віддачу від своїх інвестицій.

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Джерело: nypost
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