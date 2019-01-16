Як гаджети впливають на психічний стан підлітків: пояснення вчених

Психологи з Оксфордського університету, скориставшись великим (понад 355 тисяч учасників) датасетом з інформацією про життя та здоров'я підлітків, які народилися на початку 2000-х років у США та Великобританії, виявили, як використання гаджетів пов'язане з психічним станом молоді.

Важливо відзначити, що своєрідним показником психічного здоров'я були дані про психічне самопочуття підлітків (включаючи відповіді на питання "Чи вважаєте ви своє життя безглуздим?" тощо), спроби самогубства та рівні самотності. А от статистичним методом був аналіз кривої специфікації. Цей метод – різновид регресійної моделі та дозволяє перевірити на кількісних даних усі можливі варіанти гіпотези, а не лише ті, які поставлені дослідником.

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Якщо простіше: замість того, щоб вивчити залежність лише між використанням гаджетів і психічним станом, дослідники змогли перевірити залежність психічного стану від усіх факторів, для яких було доступно достатньо інформації.

В результаті, вчені дійсно виявили статистично значущу негативно кореляцію між використанням гаджетів і незадовільним психічним станом. Однак, вона була дуже мала. Автори підрахували, що цей фактор може пояснити тільки близько 0,4% відмінностей у психічному стані підлітків: приблизно такий же вплив на цей показник у споживання молока та картоплі, а також носіння окулярів. Змінними, які дійсно негативно асоціюються з психічним здоров'ям підлітків, було куріння сигарет і марихуани, бійки та буллінг, а серед позитивних чинників – достатня кількість сну, регулярний сніданок, споживання овочів і фруктів.

Смартфони практично ніяк не впливають на підлітків

За підсумками дослідження, автори праці вказують на те, що використання гаджетів може бути не таким небезпечним, як часом стверджується. Разом із тим, вони підкреслюють, що їх аналіз виявив лише кореляцію, і з отриманих даних можна з упевненістю виділити інформацію про будь-які причинно-наслідкові зв'язки: для цього, щонайменше, необхідно проводити дострокові дослідження.

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