Як звучала б головна тема серіалу ДРУЗІ 100 років тому: це треба почути

Просто прекрасно, що існують такі колективи, які можуть дозволити нам уявити, як звучали б улюблені композиції 100 років тому. Так на каналі PostmodernJukebox, на якому викладають вінтажні кавер-версії сучасних треків, є відео, присвячене 20-річчю серіалу "ДРУЗІ". Слухайте на Радіо МАКСИМУМ!

На честь майбутнього реюніону улюбленого всіма шоу "ДРУЗІ" творці каналу підготували музичну еволюцію заголовної пісні серіалу – треку "I'll be there for you" групи The Rembrandts.

У ролику пісня розділена відразу на кілька каверів по десятиліттях, починаючи з 1920 років. Щоразу виконання змінюється під впливом музичних стилів, популярних саме у той час. З'являється навіть версія з 1980-х – триб'ют Фредді Мерк'юрі. Завершує еволюцію поява самих музикантів – авторів хіта.

До речі, на цьому YouTube-каналі багато інших цікавих каверів, які переосмислюють сучасні треки, підлаштовуючи їх під стилістику минулих років. Насолоджуйтеся кількома з них, а потім підпишіться на канал, аби слідкувати за творчістю музикантів:

