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Як звикнути читати книги уважно і регулярно: 5 дієвих порад
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Через загальну втому і тривогу ми не завжди в змозі стежити за сюжетом і сприймати складну інформацію. Однак хороша книга дає нам набагато більше психологічного спокою, ніж новини в інтернеті. Тож ділимося лайфхаками, як повернути звичку читати багато, уважно і регулярно.
Знайдіть правильну книгу
Щоб із задоволенням читати книгу, потрібно знайти те, що вам подобається, або те, що відповідає вашій меті. Запитайте себе:
- Я хочу читати заради задоволення чи знань?
- Через читання я намагаюся піти від тривоги і паніки навколишнього світу?
- Чи цікаво мені прочитати бестселер, про який я чув всі останні місяці?
- Задавши собі ці питання, ви зможете краще оцінити свої бажання і знайти саме те, що підходить під ситуацію і настрій.
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Складіть план
Необов'язково розписувати графік, хоча деяким це може допомогти. Постарайтеся виділити мету чи приватну обіцянку, яка зможе мотивувати вас щодня. Однак пам'ятайте, що книгу не обов'язково закінчувати, якщо вона здається вам нецікавою.'
Читайте глибше
Щоб читати уважніше і глибше, потрібно дати собі час і не поспішати. Ми часто намагаємося шукати поради і лайфхаки по тому, як читати швидше. Можливо, швидкість дійсно важлива для академічної літератури, але для читання в задоволення дозвольте собі йти у своєму темпі. Що робити, якщо ви помічаєте, що відволікаєтеся:
- поверніться до моменту, з якого перестали стежити за ходом сюжету, перечитайте його;
- тримайте поруч словник (або відкрийте вкладку з онлайн-словником), якщо читаєте книгу з непростою лексикою або іноземною мовою;
- перечитуйте книгу з початку з великою увагою до того, що відбувається;
- читайте з олівцем і маркером в руках, а також використовуйте закладки-стікери – на них можна виділяти важливі ідеї з книги, щоб було простіше їх згадувати.
Підходьте до читання критично
Намагайтеся подивитися на те, що ви читаєте, з різних сторін. Що вам подобається, а що – ні? Чому? Коли ви оцінюєте слабкі і сильні сторони тексту, після прочитання він набагато краще збережеться у вас в пам'яті. Спробуйте визначити, чи згодні ви з думкою автора чи ні, чи подобається вам техніки оповіді в книзі. Якщо не можете придумати питання, знайдіть їх в інтернеті – наприклад, пошукайте питання, які пропонують обговорити в книжкових клубах.
Читайте в компанії
Часто читання сприймається як те, що ми робимо в самоті. Однак після прочитання хорошого (або не дуже) тексту практично всім хочеться поділитися своїми емоціями та думками. Ви можете:
- вступити в книжковий клуб (або заснувати його з друзями) – наприклад, якщо ви читаєте англійською, то зверніть увагу на проєкт Різ Візерспун, Емми Вотсон або Опри Вінфрі;
- обговорити книгу в соцмережах з людьми, які її теж читали.
Не забувайте про книгу після прочитання
Досвід прочитання книги не повинен закінчуватися після того, як ви перевернули останню сторінку. Періодично повертайтеся до своїх нотаток, перечитуйте моменти, які вам сподобалися або не сподобалися. Можливо, ваша думка кардинально зміниться навіть через короткий проміжок часу. Почніть вести читацький щоденник або блог – це допоможе фіксувати ваші думки.
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