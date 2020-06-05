New Yorker опублікував невідому розповідь Хемінґвея

Раніше невідому розповідь американського письменника Ернеста Хемінґвея опублікував журнал New Yorker. Твір називається "Погоня як щастя" (Pursuit As Happiness).

Онук письменника Шон Хемінґвей знайшов рукопис розповіді в бібліотеці-музеї Джона Ф. Кеннеді в Бостоні. Він вважає, що розповідь "Погоня як щастя" була написана десь між 1936 і 1956 роками. Цікаво, що твір перегукується з подіями повісті "Старий і море", яка була вперше видана в 1952 році: головний герой разом з друзями намагається зловити величезну рибу.

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"Можливо, ця історія була натхненна конкретною риболовлею влітку 1933 року, коли і розгортаються події оповідання, але, на мій погляд, в основу лягло кілька різних подій, до яких автор додав вигадані елементи, щоб прикрасити історію", – вважає онук Хемінґвея.

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