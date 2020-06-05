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New Yorker опублікував невідому розповідь Хемінґвея

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Ернест Хемінґвей - фото 1
Ернест Хемінґвей / businessinsider

Раніше невідому розповідь американського письменника Ернеста Хемінґвея опублікував журнал New Yorker. Твір називається "Погоня як щастя" (Pursuit As Happiness).

Онук письменника Шон Хемінґвей знайшов рукопис розповіді в бібліотеці-музеї Джона Ф. Кеннеді в Бостоні. Він вважає, що розповідь "Погоня як щастя" була написана десь між 1936 і 1956 роками. Цікаво, що твір перегукується з подіями повісті "Старий і море", яка була вперше видана в 1952 році: головний герой разом з друзями намагається зловити величезну рибу.

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"Можливо, ця історія була натхненна конкретною риболовлею влітку 1933 року, коли і розгортаються події оповідання, але, на мій погляд, в основу лягло кілька різних подій, до яких автор додав вигадані елементи, щоб прикрасити історію", – вважає онук Хемінґвея.

New Yorker опублікував невідому розповідь Хемінґвея - фото 408340

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Джерело: newyorker
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