Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують

Серед книжок цього огляду – боротьба з пропагандою, розвінчання стереотипів і розбивання штампів. Автори дають поради, як захиститися від агресії в інформаційному просторі сьогодення, визначити брехуна і протистояти створенню "альтернативної" реальності.

Пітер Померанцев. Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності

К.: Yakaboo Publishing, 2020

Історія якраз про пропаганду, яку, справді, іноді важко помітити у нашому житті, де ані на мить не вщухає інформаційна війна. Крізь призму родинної історії, автор книжки – син відомого поета-дисидента Ігоря Померанцева – розповідає про те, як це робилося і робиться зараз. "Ми живемо у світі оскаженілого масового намовляння, де засоби маніпуляції плодяться і розмножуються, у світі таргетованої реклами, психологічних атак, хаків, ботів, вірувань, замаскованих під факти, глибинних фейків, фейкових новин, ІДІЛ, Путіна, тролів, Трампа… Ця книжка вивчає цю руїну, шукає, які проблиски сенсу можна ще врятувати, підіймаючи із сирих закутків інтернету, де тролі знущаються зі своїх жертв, проходячи крізь зарості над поверхнею історій, які є суттю наших суспільств, і зрештою намагаючись зрозуміти, як ми визначаємо себе".

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Дмитро Кулеба. Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот

К.: Книголав, 2019

Ця книжка – справжній посібник з захисту персональних даних, розвитку критичного мислення та протидії маніпуляціям в епоху масової інтернетизації та диджиталізації. Основним поштовхом до її написання була анексія Криму та початок збройної агресії зі сторони Росії, адже брехня та маніпуляції, які поширюються за допомогою інтернету стали невіддільною частиною цієї війни. Орієнтуючись на приклади з України, інших країн та досвід компаній, автор проаналізував, як відбувається війна за реальність та виокремив п'ять правил, які допоможуть у ній перемогти. "Телебачення, соцмережі, онлайн-платформи та спільноти, реклама, блогери, фейки та декілька версій правди на будь-яку тему – все це оточує кожного з нас щохвилини, – нагадує він. – З усіх боків різні сили воюють за те, щоб вплинути на наше сприйняття реальності та схилити нас на свій бік. Ми й самі постійно, іноді несвідомо, воюємо. Книжка саме про те, як перемагати у цій війні за реальність. Читайте, якщо хочете знайти точку опори у вселенському інформаційному потопі, зрозуміти, як налаштована машина комунікативної війни та не дозволяти іншим маніпулювати вашими емоціями, переконаннями та вибором".

Пол Екман. Теорія брехні. Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті

К.: КМ-Букс, 2019

Питань, на які відповідає автор цієї книжки, у нашому житті накопичилося чимало. Наприклад, чи відомо вам, що зазвичай навіть під час десятихвилинної розмови будь-яка людина бреше тричі? Чи знаєте ви, що детектор брехні насправді викриває не брехню, а лише емоційний стан піддослідного? Чому досвідчені брехуни з легкістю проходять перевірку на детекторі брехні, а багато підозрюваних у збудженому емоційному стані були помилково визнані винними та отримали довічне ув'язнення за злочини, яких не скоювали? Проте викрити брехуна можна навіть за однією з численних ознак поведінки: рухів тіла, жестів, міміки обличчя або обмовок. Треба лише вміти це помітити та проаналізувати. Автор цього світового бестселера вчить викривати приховані емоції інших людей, розпізнавати ознаки брехні, відрізняти брехню від прихованих емоцій і навіть... брехати. Книжка буде корисною не тільки фахівцям, яким потрібно викривати брехню під час роботи, але й звичайним людям, які щодня можуть стати жертвами брехні.

Галя Аккерман. Безсмертний полк. Священна війна Путіна

Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2019

У книжці відомої французької публіцистки розкрито джерела російського націоналізму, пояснено його спрямовану проти всього людства агресивну сутність (адже, якщо перефразувати відомі слова Путіна, "нам потрібний такий світ, де буде тільки Росія"), викрито злочинний характер російського так званого патріотичного виховання, яке полягає в мілітаризації всього суспільства і перетворення дітей у запрограмовані автомати для вбивства. Ця книжка – могутня пересторога всьому людству і надто вже актуальна для нас, бо ми – перший об'єкт у розбудові "русского мира", яку російські агресори в українській шкурі приховують балачками про "мир". "Протягом багатьох сторіч, – нагадує авторка, – російський народ вважав себе за носія месіанської ідеї, яка наближає його до Бога та істини та виправдовує його територіальні завоювання та панування над іншими народами".

Георгий Почепцов. Гламур 2.0: телесериалы, масскульт и соцмедиа как создатели виртуальной реальности

Х.: Фолио, 2019

Автор цієї книжки недаремно нагадує, що сучасний світ переживає активні видозміни. Оскільки, щоб вижити у цьому світі, чиї нові формати та характеристики іноді ставлять нас в глухий кут, слід знати його основні трансформації. У цей світ прийшли гламур, маскульт, соцмедіа, телесеріали, створюють свою віртуальну реальність замість реальності фізичної. Гламур є частиною нової візуальної культури. Маскульт – це культура іншого типу, що заповнює вільний час людини. Сьогодні головним джерелом масової культури стали телесеріали: вони виконують функції релігії та ідеології, а їх "жерці" заховані за яскравими сценами та блискучими героями. Нові покоління готові сприймати маскульт і складним, і масовим. І це ще один вимір складності. Просто кожен вибирає те, що йому під силу. І саме з таким світом допомагає розібратися ця книжка.

Ігор Бондар-Терещенко

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