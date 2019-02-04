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Як звичайна квасоля може вплинути на тиск

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Квасоля ідеальна для вживання людьми з високим артеріальним тиском - фото 1
Квасоля ідеальна для вживання людьми з високим артеріальним тиском / ACIS

У клінічній і народній медицині давно відомо, що окрім незаперечних поживних властивостей квасоля також має лікувальні. У яких випадках вона найбільш ефективна.

Холестерин: Регулярне вживання квасолі – хороший спосіб підтримувати нормальний рівень холестерину. Експеримент, проведений в США, продемонстрував, що щоденне вживання 120 г квасолі протягом трьох тижнів покращує цей показник на 10%.

І ще: Чому бажано їсти квасолю щодня

Захворювання товстої кишки: Високий вміст у квасолі целюлозних волокон (20% від маси) робить її ефективним засобом в боротьбі із запорами, а також у запобіганні появи злоякісних пухлин товстої і прямої кишки.

Гіпертонія: Квасоля ідеальна для вживання людьми з високим артеріальним тиском (гіпертонією), оскільки в ній міститься мало натрію і багато калію.

Анемія і період видужування: Це бобове містить понад 10,4 мг/100 г заліза, це більше, ніж в м'ясі або шпинаті (обидва продукти містять приблизно 3 мг/100 г). Саме це робить її ідеальною їжею для пацієнтів, які страждають від анемії і нестачі поживних речовин.

Варену квасолю використовують у великій кількості страв. Її не можна їсти сирою. Квасолю краще варити у м'якій воді (з низьким вмістом кальцію). Найкраще замочити квасолю в холодній воді за кілька годин до її приготування.

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Джерело: onwomen
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