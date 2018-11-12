Чому бажано їсти квасолю щодня

Квасоля – найдоступніший продукт для здоров'я і довголіття.

Вчені провели наукове розслідування, визначивши, що людям необхідно щодня вживати квасолю, якщо вони хочуть продовжити роки свого життя.

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Страви з квасолі підвищують захищеність організму від багатьох хвороб, а крім того, її вживання зупиняє розвиток ожиріння.

Дослідники кажуть, квасоля містить в собі білки, які добре засвоюються організмом, причому вони перевершують за живильною цінністю білки, джерелами яких є м'ясо і риба. Крім того, в квасолі багато вітамінів групи В, також є вітаміни А, С і РР. Але особливо корисна квасоля, бо вона містить велику кількість вітаміну Е, який є антиоксидантом і попереджає виникнення захворювань серця і судин.

Вчені відзначили, що за умови щоденного вживання квасоля може захищати від ревматичних болів, кишкових розладів, дерматитів, захворювань бронхів, ожиріння і діабету. Також вживання страв з квасолі, яка має й сечогінну властивість, допомагає при хворобах нирок.

Чому бажано їсти квасолю щодня

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