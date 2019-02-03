Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці у Facebook про те, як зробити твій улюблений перекус ще більш смачним і корисним.

Канапка, сендвіч чи тост – один з найулюбленіших сніданків, перекусів чи підвечірків серед українських чоловіків. Проте звичайний бутерброд (хліб, масло і ковбаса) шкідливий для огранізму людини. Тому чиновця розповіла, як зробити твій сніданок більш корисним і не менш смачним.

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Так, за словами Уляни Супрун, білий хліб містить чимало солі, споживання якої у значній кількості може призвести дло серцево-судинних захворювань. Проти масла науковці нічого не мають, лише за умови, якщо це справді масло, а не спред чи маргарин. Варто тільки пам'ятати, що у таких продуктах дуже багато активних жирів, зловживати яким не можна.

Здорова альтернатива ковбасі – це скибочка сала

Ковбаса – це процесоване м’ясо – глибоко перероблений продукт, що містить домішки, зокрема, нітрит і бензпірен. Нітрити додають до ковбасних виробів, аби вони мали рожевий колір. Бензпірен потрапляє в ковбасу при копченні, і надає їй характерного запаху і канцерогенних властивостей, – йдеться у дописі Уляни Супрун.

Тому ковбаса нездорова для усіх і чиновця радить відмовитися або ж мінімізувати споживання таких продуктів. Але є і хороші новини. Якщо ти звик до такої їжі і не готовий відмовлятися, то є смачна і корисна альтернатива бутерброду з ковбасою. Запам'яовуй:

Споживай висівковий хліб. В ньому більше вітамінів, є клітковина, і менший глікемічний індекс. Можеш обрати житній хліб – в ньому багато магнію, заліза, кальцію та вітамінів групи В;

Ковбасу можна замінити печеним м’ясом, печінковим паштетом, форшмаком або хумусом. Це якісні та безпечні джерела білка, заліза та цинку;

Додавай овочі, яблука, зелень, коренеплоди та гриби до паштетів. Так вони міститимуть більше клітковини та вітамінів, і менше жиру;

Іншими намазками можуть бути кисломолочний сир та зелень, фета і солодкий перець, паштети із баклажанів, чи грибів, або гарбуза та сала;

Здорова альтернатива ковбасі – це скибочка сала, чорний хліб та гірчиця. Всі ці варіанти значно корисніші і дешевші за ковбасу, та підійдуть всій родині.

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