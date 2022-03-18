Як зрозуміти, що до нервового зриву залишилось недовго: 8 тривожних дзвіночків

Під час війни накопичується дуже багато негативних емоцій, і це нормальна реакція організму. Але постійне пригнічення цих емоцій може призвести до психічних розладів та кризового психічного стану. Перевірте, чи ви перетнули межу, коли потрібно звернутись до фахівців.

Вторгнення російських окупантів на територію Україну призвело до знищення міст та людських життів, а також змусило щодня переживати невимовну кількість негативних емоцій. Страх, тривога, злість, розгубленість стали звичними, але їх не можна пригнічувати. Якщо надто довго вдавати, що все під контролем, то можна стикнутись з психологічною кризою та навіть психічними розладами. Тож психотерапевтка Наталія Портницька на каналі Психологічна підтримка назвала дзвіночки, що от-от у вас трапиться нервовий зрив.

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Нервовий зрив – це гострий психічний стан, неадекватно посилена емоційна реакція на події. На які ознаки у своїй поведінці або реакціях близьких варто звертати увагу? У більшості ситуацій йдеться про емоції та реакції, з якими людина не може впоратися самостійно. Кожна із цих ознак може бути "дзвіночком" для звернення за допомогою, – пояснює експертка.

8 ознак того, що ви близькі до нервового зриву

Неконтрольовані за силою емоційні реакції (дратівливість, агресія, лють, плач), а також різкі безпричинні перепади настрою. Коли неможливо зупинити емоції і вони постійно спрямовуються на оточення. Панічні реакції. Дуже сильні раптові напади тривожності, через які складно дихати, підвищується тиск і серцебиття. Апатія, пригнічення, відчуття безнадії та безсилля. Хоч людина і розуміє, що їй потрібна допомога та активність, але не має для них сил. Навіть найдрібніші завдання та дії вимагають неймовірних зусиль. Безсоння або надмірна сонливість. І в жодному випадку не з'являється відчуття, що ви відпочили. Це виснажує організм та заважає чітко мислити. Постійні нав'язливі думки, від яких неможливо позбутись та перемикатись на щось інше. Часто переконання, що потрібно бути в курсі новин, погіршує ситуацію. Бо на решту об'єктивно важливих справ не залишається ні сил, ні часу. Відсутність концентрації та проблеми з пам'яттю, а також відчуття, що в голові туман. Відсутність інтересу до всього, що навіть безпосередньо стосується безпеки та життя людини. Зловживання спиртним чи іншими психоактивними речовинами.

Що робити, якщо у вас є більшість з цих ознак?

Зверніться до психологів, це абсолютно нормально. Потурбуйтесь не лише про фізичне, а й психічне здоров'я. Для отримання безплатної та конфіденційної онлайн консультації достатньо залишити заявку на сайті tellme.com.ua, де коротко описати свій запит. Фахівці зв'яжуться з вами та допоможуть повернутись до нормального стану.

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