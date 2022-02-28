Як впоратися з емоціями під час війни: три головні поради

Ключова мета Росії, яка напала на Україну, викликати паніку серед населення. І це те, чого зараз нам точно не потрібно. Як зберегти спокій і рівновагу – читайте далі.

Дієвими порадами поділився психолог Руслан Юшкевич.

Це важливо: Алергія в укриттях: що робити, аби вберегти себе

Не перепощуйте усе підряд

По-перше, не перепощуйте інформацію з неофіційних джерел. Ніяких "брат-сват-кум". Бо це суб’єктивна думка, яка нічого не дає, крім паніки. Зараз велика навала фейків. А коли паніка всередині країни, бійці на передовій переживають ще й за те, що вдома робиться. Якщо вже хочеться запостити фейк, то можна про "москалів, яких український дід зарубав лопатою".

Уникайте скупчення людей

Не варто ходити у місця масового скупчення людей. Тому що там, де натовп, нема розуму. Сотні людей намагаються зняти з одного банкомату готівку і не розуміють, що там її просто фізично стільки нема. Або атакують магазини й скуповують сіль та гречку.

Використовуйте методи екстреної психорегуляції

Один з них: дихальна вправа, тобто протягом незначного періоду робіть глибокий вдих, затримуйте подих, видих і знову затримуйте дихання, потім знову вдих і так далі. Таких повторів необхідно зробити 3-4-5. Після цього потрібно зробити самомасаж голови. За необхідності повторити це кілька разів.

Як впоратися з емоціями під час війни

І ще: Кібербезпека: прості поради, які захистять кожного українця у мережі