"Я не допомагаю": як впоратись з почуттям провини під час війни

Війська окупанта намагаються зруйнувати цілі області України, тож у багатьох українців може виникати почуття провини через те, що вони перебувають у більшій безпеці, ніж інші. Є чимало причин для подібних емоцій та думок, але вони є нормальними у такий час, і з ними потрібно боротись.

Почуття провини під час війни здатне паралізувати та позбавляти продуктивності і чесного погляду на ситуацію, тому його потрібно швидко викорінювати, пишуть експерти з Психологічної підтримки.

І ще: Як впоратися з емоціями під час війни: три головні поради

Чому виникає відчуття вини:

Через те, що ви перебуваєте у більшій безпеці, ніж інші;

Через те, що не патрулюєте вулиці чи не тримаєте зброю в руках, захищаючи країну від окупантів.

Бути живим, бути в безпеці, бути далеко від місця подій, дбати про безпеку своїх дітей – нормально. Боятися, рятуватися, панікувати та втікати – наші природні реакції на небезпеку, пов’язані з інстинктом виживання. Вони спрацьовують першими. Це нормально, – наголошують фахівці.

Як побороти почуття провини:

Переконайтеся, що ви та ваші близькі справді у безпеці. Перевірте, чи можете проявити вдосталь турботи та забезпечити базові потреби: сон, їжа, гігієна, базова медицина.

Увімкніться в активну діяльність у будь-якій сфері, яка вам доступна. Навіть невеликі справи можуть зіграти вирішальну роль.

Визначте, у який спосіб можете надавати підтримку нашим захисникам, біженцям й усім, хто її потребує.

Долучайтеся до спільнот, які вже щось роблять. Не лишайтеся наодинці, вмикайтесь в робочі процеси та ініціативи.

Складіть план: що саме і в який спосіб ви можете зробити

Дійте і не виніть себе!

Читайте також: Кібербезпека: прості поради, які захистять кожного українця у мережі