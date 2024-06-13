Як зробити українські школи "велодружніми": поради від U-Cycle

ГО "Асоціація велосипедистів Києва" (U-Cycle) сформувала рекомендації щодо створення "велодружніх" шкіл із велосипедною й навчальною інфраструктурою.

Це рекомендації для держустанов, які займаються відбудовою України. Читайте деталі на сайті U-Cycle.

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Рекомендації "Асоціації велосипедистів України" враховують європейські практики й досвід реалізації нацкампанії "Велосипедом до школи", що проходила у 2021-2024-х роках.

Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для дітей та молоді в Україні, який впроваджувала U-Cycle спільно з Міністерством освіти та науки України та міжнародними партнерами ChildFund Deutschland, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Європейський Союз ухвалив Європейську декларацію про велотранспорт 3 квітня 2024 року. У декларації визначили такі зобов’язання:

безпечні й узгоджені велосипедні мережі в містах;

краще сполучення з громадським транспортом;

безпечні місця для паркування велосипедів;

доступ до підзарядження для електровелосипедів.

Рекомендації щодо hard компоненту (інфраструктури):

1. Встановлення і забезпечення шкіл сучасною велосипедною інфраструктурою:

велосипедні парковки критого типу для довгострокового зберігання велосипедного транспорту учнів та працівників школи;

велосипедна станція з технічного обслуговування (велоСТО) та/або набір інструментів для ремонту велосипедів учнів та персоналу школи;

навчальні велосипеди, шоломи тощо для проведення уроків з безпеки руху на велосипеді.

2. Облаштування навчального інтерактивного майданчика з безпеки руху на території школи для проведення практичних занять із навчальних предметів та програм "Основи здоров’я", варіативного модулю "Велоспорт", курсу "Здоров’я, безпека та добробут" тощо.

Рекомендації щодо soft компоненту (освіта та промоція):

1. Впровадження шкільних освітніх програм з безпеки руху на велосипеді та використання сучасних навчальних матеріалів для вчителів та учнів

Онлайн-платформа "Велосипедом до школи", яка включає:

посібник для веломенторів (вчителів, велоактивістів, представників поліції, батьків тощо), який можна використовувати для планів занять;

робочий зошит для учнів;

навчальні анімаційні відеоролики про безпеку руху на велосипеді;

Правила дорожнього руху для велосипедистів з ілюстраціями та інші навчально-освітні матеріали.

Онлайн-курс "Як стати веломентором: усе про велосипед і безпеку руху", який вже пройшли більше 1 тисячі вчителів, поліцейських, велоактивістів та батьків дітей з різних міст і громад України.

2. Реалізація та проведення освітніх та промоційних заходів та практик на постійній основі:

велофестивалі з безпеки руху;

всеукраїнський челендж "Велосипедний травень" тощо.

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