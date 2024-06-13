Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Як зробити українські школи "велодружніми": поради від U-Cycle

  • 30
Ілюстративне фото - фото 1
Ілюстративне фото / U-Cycle

ГО "Асоціація велосипедистів Києва" (U-Cycle) сформувала рекомендації щодо створення "велодружніх" шкіл із велосипедною й навчальною інфраструктурою.

Це рекомендації для держустанов, які займаються відбудовою України. Читайте деталі на сайті U-Cycle.

До слова: Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі

Рекомендації "Асоціації велосипедистів України" враховують європейські практики й досвід реалізації нацкампанії "Велосипедом до школи", що проходила у 2021-2024-х роках.

Сприяння сталій мобільності та покращенню безпеки дорожнього руху для дітей та молоді в Україні, який впроваджувала U-Cycle спільно з Міністерством освіти та науки України та міжнародними партнерами ChildFund Deutschland, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

'Велодружні' школи - фото 542484
"Велодружні" школи / U-Cycle

Європейський Союз ухвалив Європейську декларацію про велотранспорт 3 квітня 2024 року. У декларації визначили такі зобов’язання:

  • безпечні й узгоджені велосипедні мережі в містах;
  • краще сполучення з громадським транспортом;
  • безпечні місця для паркування велосипедів;
  • доступ до підзарядження для електровелосипедів.

Рекомендації щодо hard компоненту (інфраструктури):

1. Встановлення і забезпечення шкіл сучасною велосипедною інфраструктурою:

  • велосипедні парковки критого типу для довгострокового зберігання велосипедного транспорту учнів та працівників школи;
  • велосипедна станція з технічного обслуговування (велоСТО) та/або набір інструментів для ремонту велосипедів учнів та персоналу школи;
  • навчальні велосипеди, шоломи тощо для проведення уроків з безпеки руху на велосипеді.

2. Облаштування навчального інтерактивного майданчика з безпеки руху на території школи для проведення практичних занять із навчальних предметів та програм "Основи здоров’я", варіативного модулю "Велоспорт", курсу "Здоров’я, безпека та добробут" тощо.

'Велодружні' школи - фото 542485
"Велодружні" школи / U-Cycle

Рекомендації щодо soft компоненту (освіта та промоція):

1. Впровадження шкільних освітніх програм з безпеки руху на велосипеді та використання сучасних навчальних матеріалів для вчителів та учнів

Онлайн-платформа "Велосипедом до школи", яка включає:

  • посібник для веломенторів (вчителів, велоактивістів, представників поліції, батьків тощо), який можна використовувати для планів занять;
  • робочий зошит для учнів;
  • навчальні анімаційні відеоролики про безпеку руху на велосипеді;
  • Правила дорожнього руху для велосипедистів з ілюстраціями та інші навчально-освітні матеріали.

Онлайн-курс "Як стати веломентором: усе про велосипед і безпеку руху", який вже пройшли більше 1 тисячі вчителів, поліцейських, велоактивістів та батьків дітей з різних міст і громад України.

2. Реалізація та проведення освітніх та промоційних заходів та практик на постійній основі:

  • велофестивалі з безпеки руху;
  • всеукраїнський челендж "Велосипедний травень" тощо.

Цікаво: Дивіться, як голова Toyota потрапив в аварію та перевернув GR Yaris

Джерело: U-Cycle
пропозиції партнерів
Новини