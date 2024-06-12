Дивіться, як голова Toyota потрапив в аварію та перевернув GR Yaris

Акіо Тойода відомий своїм практичним підходом до створення спортивних автомобілів. Колишній президент і генеральний директор Toyota навіть брав участь у численних гоночних змаганнях під псевдонімом "Морізо".

Наразі він є головою компанії і продовжує брати активну участь у перегонах. Якщо вам потрібен доказ, ось 67-річний ентузіаст за кермом GR Yaris, але попереджаємо, що це не закінчується добре, пише Motor.

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У грудні 2023 року він розбив ралійну версію хот-хетча під час проходження траси Шимояма в Японії. Вона розташована на території технічного центру Toyota в Шимоямі, який повністю запрацював у квітні 2024 року. Це науково-дослідний центр, який зсередини нагадує піт-лейн Нюрбургрингу. І так, за кермом – Тойода, а другим пілотом – дев'ятиразовий чемпіон Японії з ралі Норіхіко Кацута.

Глава Toyota розбив ралійну версію хот-хетча: дивіться відео

Нещодавно опубліковані бортові відеозаписи показують, що сталося це після того, як ралійний автомобіль врізався в насип, що призвело до перекидання GR Yaris. Норіхіко Кацута була першою, хто звільнився з розбитого автомобіля, перш ніж Тойода зміг вибратися з авто.

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Повнопривідний спортивний хетчбек закінчив свій шлях колесами до неба. На щастя, обидва не отримали жодних травм і змогли розповісти цю історію на відкритті науково-дослідного центру.