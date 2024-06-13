Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі

Олег Сливар, захисник з Львівщини, який вижив після важкого поранення на Донеччині та ампутації, знову танцював на великій сцені. Це сталося під час звітного концерту народного ансамблю танцю "Верховинка" у Дрогобичі.

Його сестра, Анна Сливар, поділилася емоціями у соціальній мережі фейсбук.

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Те, що пережила я сьогодні під час звітного концерту та під час виступу мого Олега – емоції, які неможливо описати словами. Хоч і рідко кажу це, але, Олег Сливар, я пишаюсь тобою, і щаслива, що Бог подарував тобі друге життя, саме для таких моментів, саме для того, щоб люди не забували стільки Героїв на даний момент титанічно виборюють нашу свободу,

– зазначила вона.

За словами журналіста Ярослава Грицика, концерт у Народному домі імені Івана Франка був сповнений емоцій, особливо завдяки новій хореографічній постановці "Люди – титани". Олег Сливар, випускник ансамблю, здійснив свою мрію, танцюючи на протезі, що символізувало незламність духу.

Олег Сливар, 26-річний уродженець Дрогобича, до війни професійно займався народними танцями. У 2022 році мобілізувався до Нацгвардії і воював на Донеччині, де зазнав численних осколкових поранень. Під час евакуації, через сильні обстріли, йому довелося самостійно ввести знеболювальне і чекати на порятунок.

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Під час евакуації йому ввели другу дозу знеболювального, але його серце зупинилося. Лікар, наполегливо роблячи прямий масаж серця протягом 30 хвилин, врятувавши його життя.