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Як змінювалася середня тривалість пісні з роками: цікаве дослідження

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З роками пісні знову стають коротшими - фото 1
З роками пісні знову стають коротшими

Середня тривалість пісень із роками скорочується, повертаючись до рівня столітньої давності. Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) з'ясували, що довжина одного треку, завантаженого на Spotify у 2020 році, становить 3 хвилини та 17 секунд.

Як пише Афіша із посиланням на дослідження, коротшими були лише композиції, випущені в 1930-х роках – 3 хвилини та 15 секунд. А все наступне XX століття хронометраж збільшувався, досягнувши максимуму в 90-ті – 4 хвилини та 19 секунд.

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У 2010-х середня довжина пісень стала коротшою на 16 секунд, зрівнявшись із композиціями з 1970-х. Таку тенденцію аналітики пояснюють тим, що тепер, в епоху стрімінгових сервісів, виконавцям важливо, щоб їх треки дослуховували до кінця, адже це приносить їм прибуток. Ба більше, з розвитком інтернету споживання інформації стало значно швидшим.

Видання зазначає, що у 2021 році, попри зміни в моделях створення музики та її прослуховування, було видано найдовшу композицію, яка коли-небудь попадала на вершину хіт-параду Billboard Hot 100. Це 10-хвилинна "All Too Well" Тейлор Свіфт, яку ви можете послухати вище. До неї цей рекорд належав понад півстоліття пісні American Pie Дона Макліна, тривалістю 8 хвилин і 36 секунд.

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