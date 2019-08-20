На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
- 52
Сайт популярного американського каналу CNN опублікував репортаж про життя наймолодшого українського міста Славутич, яке побудували для персоналу Чорнобильської АЕС одразу після аварії. Дивіться, як живе це місто зараз!
Славутичу – 33 роки, стільки ж часу минуло після Чорнобильської катастрофи. У 1986-му сюди евакуювали більшість жителів зони відчуження. Свою назву місто отримало від давньої назви Дніпра. І хоча Славутич розташований на території Чернігівщини – на 200 кілометрів північніше від столиці України, біля кордону з Білоруссю – воно належить до Київської області.
Це цікаво: Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві
"Це місто зобов'язане своїм життя Чорнобильській катастрофі, і це один з останніх великих подвигів інженерії, здійснених Радянським Союзом", – йдеться у матеріалі. Автор наголошує, що Славутич став "свого роду архітектурним і інфраструктурним вибаченням радянських чиновників перед населенням зони відчуження".
І справді – місто будували усім Союзом. Архітектори з восьми республік практично за один 1987 рік звели Славутич посеред лісу. Кожна країна відповідала за проєкт окремого кварталу, який потім назвали на честь міста бригади будівельників. Загалом тут 13 кварталів: Київський, Чернігівський, Печерський, Добринінський, Бєлгородський, Московський, Невський, Тбіліський, Бакинський, Єреванський, Талліннський, Вільнюський та Ризький.
Населення міста Славутич – 25 тисяч осіб, площа – 20,824 км²
Цікаво, що громадського транспорту в місті немає, тож місцеві жителі здебільшого ходять пішки або ж їздять велосипедами. До речі, це – перше місто в Україні із закладеним проєктом велодоріжок.
CNN згадує й про те, що одразу після відкриття Славутич був одним з найкращих за стандартами життя в СРСР. У той час держава виділяла на місто шалені гроші. Зарплати тут були високі, рівень культурного життя теж вражав, адже сюди приїжджала з концертом навіть Патрісія Каас.
Усе змінилося в 2000 році, коли остаточно закрили ЧАЕС. По суті, Славутич жив за рахунок станції – 80% його жителів були якимось чином пов'язані з Чорнобилем. Після закриття гроші зникли, зарплати в місті скоротились, а з самої станції щороку почали звільняти велику кількість людей. Дуже багато спеціалістів роз'їхалось, але місто зуміло зберегти свою унікальність.
Гості Славутича діляться, що місто не схоже на жоден інший населений пункт України.
"Таке враження, ніби воно ізольоване й живе своїм окремим життям. Ніби воно під куполом. Тут всі одне одного знають, і в кожного з 25 тисяч жителів – своя роль, ніби заздалегідь прописана у якомусь сценарії", – додають журналісти radiosvoboda.
Читайте також: У зоні ЧАЕС ростуть гриби-велетні: фотофакт
-
13:44Фітоняшка похизувалась тілом у крихітному купальнику: гаряче фото
-
13:29Експерти назвали найкращі міста для вечірок
-
13:17Чи зможуть хакери підслуховувати паролі через клавіатуру
-
12:56Сексуальна Демі Роуз знялася в екстремальному бікіні: відверті фото
-
12:44Не для слабкодухих: фото дівчат з почуттям гумору, які змушують замислитись
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:28Dell показала футуристичний комп'ютер Aurora R9
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:52Без позолоченого хмарочоса: Трамп знову у центрі уваги через купівлю Гренландії
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
11:20Несподівані властивості квасолі, які вас здивують
-
10:51До сліз! Кіт став зіркою через епічне відео з танцями
-
10:25Дивовижна місіс Мейзел: з'явився трейлер третього сезону серіалу
-
10:00День Незалежності 2019: скільки вихідних буде в Україні в серпні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:51Студентка зі США показала, як правильно пакувати валізу: фотофакт
-
09:29Учені виявили, у який день найлегше кинути курити
-
09:00День Незалежності 2019 у Києві: афіша заходів, куди піти 24 серпня
-
08:54Як виглядає найбільший у світі велопаркінг: відео
-
08:31Зваблива Белла Хадід показала гарячі фото у білизні
-
07:57Бюджетник з чотирма камерами: Redmi 8 Pro показали на реальних фото
-
07:31У Києві серед сміття знайшли легендарне авто
-
07:16Погода в Україні 19 серпня: на Заході можливі грози
- 19 серпня
-
23:56У США назвали найпопулярнішу відеогру липня
-
23:42Дієтолог розповів, чому не слід зловживати яблучним соком
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
07:16Погода в Україні 19 серпня: на Заході можливі грози
- 19 серпня
-
22:15Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно