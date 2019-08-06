Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN

Американський канал CNN опублікував матеріал про покинутий Київський автобусний парк № 7, що розташований в Дарницькому районі столиці. Зараз величезне підприємство не функціонує, але його використовують як стоянку для непридатних автобусів.

Автор статті CNN Павло Федикович називає Київський автобусний парк прихованою реліквією Радянського Союзу, адже колись він вважався найбільш інноваційним в своєму роді.

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Покинуті автобуси / Pavlo Fedykovych

Центральною спорудою парку є величезна крита стоянка для автобусів, що, за словами журналіста, нагадує гігантську літаючу тарілку. "Ймовірно, це корабель із "Зоряного шляху", який здійснив вимушену посадку в центрі київського житлового району", – ділиться враженнями автор.

Парк нагадує літаючу тарілку / Oleg Totskiy

Відомо, що автобусний парк №7 був відкритий в 1973 році. Свого часу він був важливим центром для міжнародних, внутрішніх та міських маршрутів Києва, щодня в ньому працювали близько 1400 осіб і курсували 400 автобусів.

У 2018 році була подана петиція щодо перетворення парку на музей громадського транспорту / Pavlo Fedykovych

"Космічним" дизайном парку займався московський фахівець В. Зінкевич. Споруда в формі диска, схожого на купол цирку, була єдиною в усьому Союзі. Форма будівлі не тільки забезпечувала укриття транспортних засобів, а й полегшувала технічне обслуговування, адже ремонтні доки були розташовані поблизу.

Це був єдиний в СРСР автобусний парк із критою секцією / Eduard Kryzhanovsky

Київський урбаніст і фотограф, засновник спільноти Live View Олег Тоцький у коментарі CNN розповів, що парк № 7 також був унікальним з інженерної точки зору завдяки використанню підвісних конструкцій. Загалом його будували 8 років.

Це був найкрасивіший автобусний парк в Україні та Європі того часу, – наголосив колишній працівник парку.

Свою роботу автобусний парк остаточно припинив у 2015 році. Зараз активісти прагнуть облаштувати тут музей громадського транспорту.

Інноваційна будівля була вузлом міжнародних, внутрішніх та міських маршрутів Києва / Oleg Totskiy

Зараз парк пустує / Pavlo Fedykovych / Kyivpastrans

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