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У зоні ЧАЕС ростуть гриби-велетні: фотофакт

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У зоні ЧАЕС ростуть гриби-велетні: фотофакт - фото 1

У Чорнобильському заповіднику помітили великі гриби підберезники. Про це повідомляється на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

"Розмір грибів дійсно трохи збільшений, але нічого незвичного в тому немає. Підберезники, в інших місцевостях їх ще називають березовик, бабка, козарик, – мають діаметр шапки 15-20 см. Ростуть переважно в березових і змішаних лісах", – йдеться в повідомленні.

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У заповіднику нагадали, що на території, що постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС, заборонено збирати, використовувати і вивозити продукцію рослинництва (фрукти, овочі, ягоди, гриби і т.д.) і тваринництва.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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