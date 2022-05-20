Як зберегти стосунки та близькість на відстані: дієві поради

Через війну в Україні чимало пар вимушені підтримувати стосунки на відстані. І це стає ще одним важким завданням у цей час, тому розповідаємо, як зберегти близькість з коханою людиною, коли вас розділяє чимала відстань.

Багато українських пар стикнулись зі стосунками на відстані через вторгнення російських окупантів. Під час воєнного стану складно підтримувати власні емоції у нормі, що й казати про стосунки з кимось. Часто можуть виникати претензії та взаємні образи. Тому психологиня-сексологиня Маргарита Шавловська поділилась порадами для міцних та щасливих стосунків навіть тоді, коли партнери живуть у різних містах чи країнах.

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Відсутність контролю ускладнює ситуацію. Ви не обирали бути у стосунках на відстані, це було вимушеним рішенням. Ніхто не знає, коли точно закінчиться війна. Тому стосунки ніби опиняються на паузі до Дня Перемоги. Але життя – це те, що відбувається тут та зараз. Тому може бути сумно від того, що ти не можеш розділити з коханою людиною важливі моменти, – пояснює вона.

Тому не зайвим буде ділитись враженнями про день та події, спільними планами на майбутнє. Це допомагає відчути присутність людини у житті.

Також у стосунках на відстані потрібно розуміти, що кожен розв'язує свої проблеми самотужки. Це може викликати труднощі, якщо раніше якимись справами займався партнер, а тепер доводиться вам. Тому важливо не ображатись та висловлювати претензії, а навчитись самостійно приймати життєві виклики.

У стосунках на відстані може виникати відчуття, ніби партнер не приділяє вам достатньо уваги. Здається, що він міг би дзвонити частіше, цікавитися вашими справами більше. Подумайте, чому ви відчуваєте емоційний голод. Можливо, період на відстані від коханого можна використати для вдосконалення інших сфер життя. Знайти нове хобі, приділити час навчанню, підвищити кваліфікацію на роботі, – радить психологиня.

Priscilla Du Preez on Unsplash

Як зберегти стосунки на відстані:

Створіть спільні ритуали, приміром, кіноперегляд, дзвінки у певний час, хобі онлайн.

приміром, кіноперегляд, дзвінки у певний час, хобі онлайн. Концентруйте увагу на тому, що у вас спільне . Згадуйте про відпочинок, зустрічі з родиною та друзями, веселі історії та власні традиції.

. Згадуйте про відпочинок, зустрічі з родиною та друзями, веселі історії та власні традиції. Живіть повноцінним життям тут і зараз. Не забувайте займатись корисними справами, спілкуватись з цікавими людьми, отримувати нові враження, турбуватись про себе. Тоді у вас не виникатимуть докори, а з'явиться бажання ділитись приємним.

Не забувайте займатись корисними справами, спілкуватись з цікавими людьми, отримувати нові враження, турбуватись про себе. Тоді у вас не виникатимуть докори, а з'явиться бажання ділитись приємним. Не ставте стосунки на паузу. Краще не покладатись на те, що після зустрічі все налагодиться. Спробуйте щодня робити кроки для того, щоб покращити ситуацію.

Стосунки на відстані можуть створювати враження, що в кожного з вас тепер своє життя. Може виникати страх того, що партнер звикне жити без вас і йому сподобається. Стосунки на відстані можуть бути кризою для пари. Але це також дає змогу пізнати одне одного краще, скучити та вивести стосунки на новий рівень близькості, – наголошує Маргарита Шавловська.

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